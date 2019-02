Tiro con l’arco – Campionato europeo indoor | Madia ottiene il miglior punteggio in

Tiro con l’arco - Europei indoor 2019 : Massimiliano Mandia primo nel ranking round - bene anche gli altri azzurri : Avvio positivo per l’Italia agli Europei indoor di Tiro con l’arco a Samsun (Turchia). Nella prima giornata di gare brilla Massimiliano Mandia, che realizza il miglior punteggio nel ranking round dell’arco olimpico. L’azzurro ha concluso le 60 frecce a quota 509, approdando così direttamente agli ottavi, dove domani affronterà il turco Muhammed Guneri. Michele Frangilli e Marco Morello hanno fatto invece entrambi 577 punti e sono dovuti passare ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019 : con le gare a coppie miste si è chiusa la tappa indiana : Si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno: a Nuova Delhi, in India, oggi è stata la volta delle prove a coppie miste, nelle quali non erano impegnati tiratori italiani. Nella carabina 10 metri mista vittoria di Cina 2 su Romania 1 e Corea del Sud 1, mentre nella pistola 10 metri mista vittoria di India 1 su Cina 1 e Corea del Sud 2. Nella carabina 10 metri mista vittoria e record del Mondo per Cina 2 (Zhao Ruozhu – ...

Tiro a volo - Qatar Open 2019 : vittorie di Silvana Stanco ed Erminio Frasca - secondo posto per Valerio Grazini! : Prosegue benissimo per i colori italiani la stagione 2019 di Tiro a volo: il Qatar Open, gara di preparazione per gli azzurri alle prime fatiche di Coppa del Mondo, ha visto tre italiani del trap sul podio. Ha vinto la gara femminile Silvana Stanco, già vincitrice in Marocco ad inizio mese, mentre tra gli uomini si è classificato primo Erminio Frasca, sul gradino più basso del podio in Marocco, con Valerio Grazini secondo. Nella finale femminile ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2019 : vittorie per Veronika Major e Chaudhary Saurabh nella seconda giornata : Si è chiusa con il successo dell’ungherese Veronika Major la seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019 in corso a Nuova Dehli, con la 21enne capace di realizzare il nuovo record del Mondo nella 25 metri pistola automatica, dopo aver concluso la prova a 40 punti. Ad aprire meglio la gara è stata però l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, in testa dalla prima alla sesta serie, mentre hanno progressivamente ...

Stage retribuiti al Consiglio dell'Ue : 1.150 euro mensili per 100 Tirocinanti : Il Consiglio dell'Unione europea, denominato anche Consiglio dei ministri europeo, rappresenta una delle principali Istituzioni dell'Unione e detiene, insieme al Parlamento, il potere legislativo all'interno del contesto europeo. Ogni anno, il Consiglio mette a disposizione dei giovani laureati interessati 100 tirocini della durata di 5 mesi, da svolgere in due periodi dell'anno distinti: il primo va dal mese di febbraio al mese di giugno; il ...

Tarassaco Controindicazioni : effetti collaterali per la Tiroide e generici - ecco quando fa male : Alzi la mano chi da bambino almeno una volta non si è divertito a veder volare i semi lati di quelli che in gergo comune vengono chiamati “soffioni”? Non tutti sanno che proprio quella piccola pianta erbacea è proprio il Tarassaco comune (taraxacum officinale), impiegata spesso nella medicina olistica per la cura di diverse patologie. Nonostante le indubbie doti, non c’è una visione univoca riguardo i suoi benefici. Trasacco si, Tarassaco no? ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i giocatori di Milano lasciano il riTiro dell’Italia dopo il trionfo contro l’Ungheria : 26 Agosto 2006, ora questa data possiamo anche cancellarla, perchè l’Italia torna ai Mondiali di Basket dopo tredici lunghissimi anni. Era il giorno di Italia-Lituania, della prima di tante delusione future per la nostra pallacanestro, con quei maledetti errori dalla lunetta di Gianluca Basile e con la Lituania che ci punisce e va ai quarti di finale. Adesso tutto si può dimenticare, perchè ieri sera a Varese i ragazzi di Meo Sacchetti si ...

Di Maio alza il Tiro contro Salvini - da latte a nucleare : Roma, 22 feb., askanews, - Lo attacca sul latte, lo attacca sul nucleare, lo attacca sulla coalizione con cui si presenta in Sardegna. Luigi Di Maio alza il tiro sull'alleato di governo Matteo Salvini,...

Tiro con l’Arco - cala il sipario sulla quinta edizione dell’Italian Challenge di Rimini : tutti i risultati : Conclusa la quinta edizione dell’Italian Challenge di Rimini, nell’arco olimpico vincono Annalisa Agamennoni e Marco Seri e nel compound Irene Franchini e Giuseppe Seimandi Record di partecipanti e grande spettacolo per la quinta edizione dell’Italian Challenge conclusa alla Fiera di Rimini. La gara internazionale, inserita nel calendario World Archery, ha portato sulla linea di Tiro della Fiera di Rimini quasi 500 atleti ...

RiTiro immediato della patente a chi guida con il cellulare : la proposta della Polstrada : Ritiro immediato della patente alla prima infrazione per uso del cellulare o di dispositivi elettronici mentre si è alla guida. Un esercito di persone potrebbe ritrovarsi in un attimo a piedi, senza il permesso di condurre, se venisse accolta la modifica alla normativa al Codice stradale proposta dalla Polizia Stradale ieri nel corso di un'audizione alla Commissione Trasporti della Camera. Distrazione e uso del cellulare alla guida, sono le ...

Tiro alla fune col leone : petizione contro il Dartmoor zoo - in Inghilterra : Più di duemila inglesi hanno sottoscritto una petizione contro il Dartmoor zoo - nei pressi di Plymouth, nella contea del Devon - per impedirgli di vendere i biglietti per la "human vs beast challenge": il Tiro alla fune contro un leone. Infatti, lo zoo permetteva a gruppi di 4 clienti di giocare a Tiro alla fune contro leoni e tigri, pagando un biglietto di 15 sterline. Lo zoo si è difeso, sostenendo che quest'attività ...

RiTiro delle deleghe - Massi : «Avrei preferito un confronto diretto» Pupo : «Avanti a testa alta» : Numerose attestazioni di affetto, vicinanza e solidarietà anche per l'ex assessore alla cultura e allo sport Alessia Pupo, che ha commentato amareggiata: «Termina questo mio breve percorso ...

CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - SÜDTiroL * nomine Ufficio Presidenza : « Savoi Tauber e Urzì eletti Segretari questori - Fumata nera ... : * Ecco la cronaca della seduta. Il CONSIGLIO REGIONALE si è aperto con la ratifica dei Capigruppo consiliari. In CONSIGLIO, in questa legislatura saranno 15: LANZ Gerhard , SVP SÜDTIROLer Volkspartei,...