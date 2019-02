Theresa May dopo le mozioni di Corbyn punta su un rinvio della Brexit

Brexit - Theresa May propone un rinvio di qualche mese : Manca davvero poco all'avvio della Brexit, il prossimo 29 marzo 2019, e il governo di Theresa May è ancora nel caos più totale. Il Parlamento ha respinto l'accordo con l'UE e fino a poche ore fa tutto lasciava pensare che la Brexit dura, l'uscita del Regno Unito dall'UE senza alcun tipo di accordo, sembra l'ipotesi più probabile, seppur da tutti più temuta. Oggi pomeriggio, però, Theresa May ha offerto ai parlamentari la possibilità di votare ...

Theresa May ha detto che darà al Parlamento la possibilità di votare per evitare il cosiddetto “no deal” : La prima ministra britannica Theresa May ha detto che, nel caso in cui sarà rifiutato il nuovo accordo su Brexit, concederà Parlamento britannico la possibilità di votare per impedire un’uscita senza accordi dall’Unione Europea (il cosiddetto scenario “no deal”) e

Brexit - monta il pressing su Theresa May : si va verso un rinvio dell'uscita dall'Ue : Il no deal, ovvero una Brexit senz'accordo, deve essere evitato a tutti i costi. Salgono le pressioni su Theresa May all'interno dello stesso governo britannico affinché la premier apra la porta all'...

Brexit - Theresa May riunisce il governo. Sale la pressione pro rinvio : Salgono le pressioni su Theresa May all'interno dello stesso governo britannico affinché tolga dal tavolo subito ogni ipotesi di Brexit senza accordo (no deal) e apra la porta all'eventualità di un rinvio limitato della scadenza ufficiale di divorzio fissata per il 29 marzo se il 12 marzo la sua linea fosse di nuovo respinta a Westminster. Lo scrivono i media britannici a margine della riunione del consiglio dei ministri dedicata ...

Brexit - “Theresa May pronta a rinviare la scadenza dell’uscita dall’Ue” : pressioni del governo per evitare il “no deal” : Il governo britannico sta facendo pressioni sulla premier Theresa May affinché allontani ogni ipotesi di uscita della Gran Bretagna senza accordo con l’Unione Europea e apra invece all’eventualità di un rinvio limitato della scadenza ufficiale della Brexit, fissata per il 29 marzo prossimo, se la sua linea fosse di nuovo respinta a Westminister il 12 marzo. Tre sottosegretari (Margot James, Richard Harrington e Claire Perry) hanno ...

Giuseppe Conte e Theresa May - la sfida a biliardo prima del vertice (tra grandi risate) : Bilaterale serale tra il premier Giuseppe Conte e la premier britannica Theresa May nell'albergo che ospita i due capi di...

Conte sfida Theresa May a biliardo - la partita in Egitto : Roma, 25 feb., askanews, - Siparietto tra il premier Giuseppe Conte e la premier britannica Theresa May a margine del vertice tra Unione Europea e Lega Araba a Sharm el Sheikh, in Egitto.I due ...

Giuseppe Conte e Theresa May giocano a biliardo VIDEO - Sky TG24 - : Siparietto in Egitto, a margine del vertice Ue-Lega Araba, prima del bilaterale serale nell'albergo che ospita i due capi di governo europei. Il presidente del Consiglio italiano e la premier inglese ...

Giuseppe Conte e la lezione di biliardo a Theresa May : “Ti mostro come si fa”. Ma il colpo non è granché… : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Sharm el-Sheik per il vertice tra Unione europea e Lega Araba, ha incontrato, tra gli altri, la prima ministra inglese, Theresa May. I due hanno giocato insieme a biliardo in un momento di pausa dei lavori. “Devi farmi vedere come si fa” ha detto lei al capo del governo italiano. “Guarda, la palla nera nella buca là in fondo” ha annunciato Conte prima del colpo. La scena ha ...

Il Parlamento britannico voterà l’accordo su Brexit entro il 12 marzo - ha detto Theresa May : Il Parlamento britannico tornerà a votare l’accordo su Brexit entro il 12 marzo, ha detto la prima ministra Theresa May: non ci sarà invece il voto previsto per questa settimana, perché May vuole avere più tempo per trattare con l’Unione Europea

Giuseppe Conte e Theresa May - prima del bilaterale due tiri a biliardo : bilaterale serale tra il premier Giuseppe Conte e la premier britannica Theresa May nell'albergo che ospita i due capi di governo europei. prima dell'incontro siparietto tra i due leader che, prima di andare nella sala organizzata per il faccia a faccia si sono cimentati in due tiri (uno ciascuno) a biliardo in una stanza attigua.Non è un periodo facile per i due leader, che trovano il momento per rilassarsi a favore della stampa, tra ...

Theresa May promette voto sull'accordo per la Brexit entro 12 marzo - : La premier britannica Theresa May ha affermato che il Parlamento britannico voterà nuovamente l'accordo con la UE sulle condizioni della Brexit entro il 12 marzo, riporta la Reuters. "Non voteremo in ...

Juncker si presenta in conferenza stampa con un cerotto sul viso : “Volevo dirvi la verità”. Poi la battuta su Theresa May : “Porto il risultato d’un gesto non intenzionale che ho compiuto questa mattina. La prima volta che mi sono rasato avevo 15 anni e ho sanguinato. Mi sono rasato questa mattina e ho sanguinato di nuovo. Ve lo volevo dire perché non pensiate che sia stata Theresa May ad infliggermi questa ferita”. Così il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, nella conferenza stampa con il presidente della Slovenia, Borut ...

Brexit - addio al Partito Conservatore di Theresa May da parte di tre deputate : addio al Partito Conservatore di Theresa May da parte di tre deputate ribelli pro-Remain, Anna Soubry, Sarah Wollaston e Heidi Allen. Il terzetto ha annunciato l'adesione al Gruppo Indipendente ...