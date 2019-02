The Sinner 2 | un nuovo caso da risolvere per il detective Ambrose

davidemaggio

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) TheNella seconda stagione di The, che andrà in onda da stasera su Premium Stories alle 21.15 e sarà disponibile da domani su Infinity, ilHarry(Bill Pullman) si troverà a doverun complicato duplice omicidio. Presentata inizialmente come una limited serie, la produzione Usa Network è diventa invece una serie antologica e negli otto nuovi episodi verrà sostituito gran parte del cast precedente.Siamo a Keller, la città natale di. Quest’ultimo, dopo oltre 15 anni, torna finalmente a casa per aiutare Heather Novack (Natalie Paul) ad indagare su un duplice assassinio: un uomo e una donna sono stati infatti ritrovati morti, avvelenati, nella stanza di un motel. Fin da subito appare chiaro che l’uomo ucciso è Adam Lowry, mentre la donna non ha nessun documento d’identità. Harry entra così in contatto con Julian ...

wthchester : Marquei como visto The Sinner - 2x4 - Part IV - wthchester : Marquei como visto The Sinner - 2x3 - Part III - wthchester : Marquei como visto The Sinner - 2x2 - Part II -