Terribile incendio alla stazione del Cairo | decine di morti e feriti

Terribile incendio in una miniera di potassio : 9 minatori bloccati sottoterra : Un devastante incendio divampato in una miniera di potassio a Solikamsk, in Russia, impedisce a nove operai di tornare in superficie. E’ quanto riportato dall’agenzia Interfax che cita una fonte nella protezione civile russa. “Nove minatori – si spiega – restano bloccati nella miniera. Non possiamo stabilire contatti con loro. Le fiamme bloccano ai minatori l’uscita verso la superficie, ma loro hanno degli ...