Ternana | è Bandecchi il nuovo presidente

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Sono arrivate le dimissioni deldellaCalcio, Stefano Ranucci, la carica verrà assunta dal patron, Stefano, che sara’ coadiuvato da Paolo Tagliavento, la comunicazione è arrivata direttamente dalla dirigenza. Ranucci ha ricevuto l’incarico didel cda dell’Unicusano con “l’impossibilita’ di conciliare due incarichi cosi importanti”. “Tutto questo – spiega in una nota lo stesso Ranucci – non mi terra’ ovviamente lontano dalle sorti della squadra e della citta’ di Terni, che mi ha accolto e con cui abbiamo vissuto momenti belli e meno belli, dove sono stato anche contestato, ma sempre nel massimo rispetto da parte di tutti. Il mio impegno non e’ mai mancato e ogni qualvolta sara’ possibile saro’ presente allo stadio“.Ranucci ha ricordato poi ...

