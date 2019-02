Tensione India-Pakistan | «Islamabad ha abbattuto un nostro caccia»

Il Pakistan abbatte due caccia indiani - alta Tensione in Kashmir - : Jet di Islamabad hanno violato lo spazio aereo indiano. L'incursione arriva dopo il raid dei caccia di New Delhi che hanno bombardato "accampamenti di estremisti" nel Kashmir Pakistan o. I due Paesi ...

Tensione India-Pakistan : «Islamabad ha abbattuto nostro jet»| La crisi in 4 punti : L'annuncio a poche ora dalla rappresaglia di Islamabad all’incursione aerea condotta ieri dall’India contro il «covo degli estremisti». Nuova Delhi: abbattuto un jet pachistano, nello scontro abbiamo perso un caccia e un pilota è scomparso. Islamabad: «Catturato da noi»

Due jet indiani abbattuti in Pakistan - sale la Tensione nella regione contesa del Kashmir. Chiuso lo spazio aereo ai voli commerciali : L’aeronautica pachistana ha abbattuto due jet indiani che avrebbero superato il confine fra i due paesi nel nella contesa regione del Kashmir e hanno catturato un pilota. Lo riferisce un portavoce militare. Uno dei veli voli colpiti è precipitato nella parte pachistana del Kashmir mentre l’altro sul territorio indiano della regione himalayana. Il generale Asif Ghafoor, portavoce delle forze armate pachistane, ha confermato in un tweet ...

Raid dei jet indiani in Pakistan - Tensione mai vista dal 1971 : I cacciabombardieri indiani hanno condotto un Raid su un “campo di addestramento di militanti estremisti” in territorio pachistano. E’ il primo attacco di questo genere dal 1971, quando i due Paesi hanno combattuto una guerra in seguito alla secessione del Bangladesh dal Pakistan. Nel frattempo sia India che Pakistan sono diventate due potenze nucl...