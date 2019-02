Tennis | Seppi fuori ad Acapulco | Nadal ok Oggi Federer a Dubai

Tennis - ATP Acapulco : Seppi cade contro Kyrgios - che sfida con Nadal : Acapulco - Andreas Seppi non ce l'ha fatta. Dopo un inizio decisamente in salita, ha provato a raddrizzare il match contro Nick Kyrgios , ma ormai era troppo tardi. Finisce così al primo turno il ...

Tennis – Jannik Sinner - la nuova speranza azzurra! Parla il coach : “già più avanti di Seppi alla sua età” : Parla Massimo Sartori, coach di Jannik Sinner, il nuovo talentino del Tennis azzurro già più forte di Seppi alla sua età e con un gran futuro davanti a se Nel weekend, il mondo del Tennis azzurro ha scoperto una nuova stellina. Jannik Sinner, giovane altoatesino di 17 anni, ha vinto il Challenger di Bergamo rifilando un netto 6-3 / 6-1 a Roberto Marcora in finale. Nonostante il torneo non sia di certo fra i più prestigiosi al mondo, Sinner ...

Tennis - Seppi cade contro Evans a Delray Beach : LA CRONACA - Evans, convincente al servizio e nelle soluzioni di volo, brilla sotto il sole della Florida. Ha fatto le scelte giuste, ha offerto un Tennis creativo e preciso. Ha variato al servizio, ...

Tennis - ATP 250 Delray Beach : Andreas Seppi esce ai quarti in due set per mano di Daniel Evans : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Delray Beach: sul cemento outdoor della Florida l’altoatesino, numero 6 del seeding, cede al qualificato britannico Daniel Evans, che si impone in due set con un duplice 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco. Nel primo set l’inizio di Seppi è da incubo: perso il servizio in avvio, l’azzurro non è incisivo in risposta e va nuovamente in difficoltà ...

Tennis - Seppi nei quarti a Delray Beach : Per riuscirci dovrà sconfiggere Steve Johnson, numero 34 del mondo e testa di serie numero 4, che non ha mai affrontato in carriera. ATP Delray Beach: il draw La classifica ATP

Tennis - ATP Delray Beach 2019 : Andrea Seppi approda ai quarti di finale. Sconfitto Thompson in tre set : Andreas Seppi si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Delray Beach. L’altoatesino ha Sconfitto l’australiano Jordan Thompson, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-3 4-6 6-1 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Il match si apre subito bene per Seppi, che ottiene il break nel terzo game del primo set. L’azzurro sale 3-1 e mantiene il vantaggio comodamente, strappando poi ancora il servizio a ...

Tennis - ATP 250 Delray Beach 2019 : Andreas Seppi fa suo l’esordio contro Bernard Tomic e passa al secondo turno : Andreas Seppi emula Paolo Lorenzi e porta il secondo pezzo d’Italia presente all’ATP 250 di Delray Beach al secondo turno. L’altoatesino ha superato con il punteggio di 6-4 7-5 l’australiano Bernard Tomic, che sta cercando di risalire la china di una carriera che a un certo punto è sembrata irrimediabilmente persa. Il prossimo ostacolo, per l’azzurro, sarà costituito da un altro australiano, Jordan Thompson, che ha ...

Tennis - fuori Seppi e Fabbiano a Rotterdam : Rotterdam - A Rotterdam, teatro della finale europea di calcio del 2000, la Francia batte l'Italia anche nel Tennis. La terza giornata del torneo, il primo ATP 500 della stagione, ha visto la ...

Tennis - ATP Rotterdam 2019 : Andreas Seppi viene rimontato e battuto da Gael Monfils al secondo turno : Si interrompe al secondo turno la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Rotterdam: sul cemento al coperto olandese l’azzurro è rimontato e battuto dal transalpino Gael Monfils, che si impone col punteggio di 4-6 6-1 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set i servizi la fanno da padrone fino all’ottavo game, anche se in apertura Monfils annulla due palle break all’azzurro e Seppi ne cancella una al ...

Tennis - ATP 500 Rotterdam 2019 : Andreas Seppi supera Peter Gojowczyk in tre set e accede al secondo turno : Il primo incontro di tabellone principale dell’ATP 500 di Rotterdam vede Andreas Seppi uscire vittorioso dall’enorme Ahoy, l’impianto nel quale si tiene il torneo. L’altoatesino accede al secondo turno superando il tedesco Peter Gojowczyk col punteggio di 7-6(3) 3-6 6-2. L’azzurro aspetta ora uno tra il belga David Goffin e il francese Gael Monfils, che scenderanno in campo nella giornata di domani. Seppi si procura ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’italiano sconfitto da Fucsovics in due set : Esordio decisamente amaro per Andreas Seppi (n.37 del mondo) nell’ATP di Sofia (Bulgaria). Il Tennista italiano è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 7-6 (2) dall’ungherese Marton Fucsovics (numero 47 del ranking) in 1 ora e 35 minuti di partita. L’altoatesino, dopo aver subito l’iniziativa del rivale nel primo parziale, ha cercato di cambiare marcia nella seconda frazione, subendo però poi la reazione del magiaro. ...

Tennis - Coppa Davis : Seppi batte Gunneswaran - Italia alla fase finale : Italia, missione compiuta. Basta un'ora e 4' ad Andreas Seppi per battere il numero uno indiano Prajnesh Gunneswaran e regalare all'ItalTennis l'accesso alla fase finale di Coppa Davis, alla prima ...