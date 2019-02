Tennis | nuovo torneo ATP in Italia? A Monza nel 2020 e si gioca sull’erba

Tennis : ranking ATP - Cecchinato nuovo n°1 azzurro. Scavalcato Fognini al 16° posto : L'ennesimo riconoscimento per Cecchinato, che 12 mesi fa era fuori dai primi 100 del mondo e che nel frattempo ha vinto tre tornei , Budapest, Umago, Buenos Aires, e conquistato le semifinali del ...

Tennis : Marco Cecchinato sarà il nuovo n.1 italiano nel ranking ATP. Scavalcato Fabio Fognini : Non è stato di certo un martedì 19 febbraio da incorniciare per il Tennis italiano nell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e soprattutto Fabio Fognini sono stati eliminati al primo turno e le sconfitte degli ultimi due giocatori citati deludono, viste le aspettative che si potevano nutrire sul loro conto. Il siciliano è stato superato dallo sloveno Aljaz Bedene (n.83 del mondo) con il punteggio di 7-5 7-6 (1) ...

Tennis – Simona Halep ha scelto : Thierry Van Cleemput sarà il suo nuovo coach : Dopo la separazione con coach Dareren Cahill, Simona Halep ha scelto il suo nuovo allenatore: assunto il belga Thierry Van Cleemput Nelle scorse settimane, prima che iniziasse il nuovo anno, Simona Halep aveva preso la coraggiosa decisione di iniziare la stagione 2019 senza coach. In seguito alla separazione con coah Darren Cahill, dovuta a problemi familiari di quest’ultimo, la Tennista romena si è presentata agli Australian Open da ...

Tennis : Sara Errani torna in campo in Fed Cup. La squalifica - il rientro - il nuovo stop : storia di una vicenda complessa : Il prossimo 8 febbraio Sara Errani terminerà la seconda parte della propria squalifica legata al caso doping che l’ha vista coinvolta nell’ultimo anno e mezzo. In Fed Cup, il letrozolo diventato pomo della discordia sarà soltanto un ricordo e la Svizzera potrà essere, in quel di Biel, la sua unica preoccupazione. La giocatrice di Bologna, nell’agosto 2017, è stata squalificata per due mesi dall’ITF per assunzione ...

Nuovo scandalo di match fixing : 28 Tennisti coinvolti : Per il momento sono finite in manette 15 persone, altre 68 sono indagate: l'unico nome noto è quello di Marc Fornell-Mestres, ex 236 del mondo e vincitore di due titoli Challenger, che avrebbe svolto ...

Tennis - Mardy Fish nuovo capitano degli USA di Coppa Davis : Mardy Fisch è stato nominato capitano della Nazionale USA di Tennis, sostituendo Jim Courier che ha lasciato il timone a settembre dopo otto anni alla guida della formazione statunitense. L’ex numero 7 del mondo, per tre volte capace di raggiungere i quarti di finale in un torneo dello Slam e argento olimpico nel singolare, ha giocato in Coppa Davis dal 2002 al 2012 e ha disputato la finale del 2004 persa contro la Spagna. Fish sarà il ...

Tennis : Sebastien Grosjean sarà il nuovo capitano non giocatore della Francia in Coppa Davis : E’ Sebastien Grosjean il nuovo capitano della Francia in Coppa Davis. A comunicarlo è stata la FFT, organo di governo del Tennis transalpino, che ha scelto dunque l’ex n.4 del mondo per assumere il controllo della gestione tecnica delle selezione d’Oltralpe. Una notizia che non stupisce visto che vi erano già state voci su Grosjean per assumere questo incarico. Il 40enne nativo di Marsiglia, che da giocatore seppe vincere la ...

