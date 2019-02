Tennis - ATP Dubai 2019 : Federer ai quarti - Verdasco ko in 3 set : Roger Federer si qualifica per i quarti di finale del Dubai Duty Free Tennis Championships, ricco torneo ATP 500, montepremi di 2.736.845 dollari, in corso sul cemento della metropoli degli Emirati ...

Tennis - Seppi fuori ad Acapulco - Nadal ok. Oggi Federer a Dubai : Andreas Seppi è uscito di scena ad Acapulco , Mes, 1.780.060 dollari, cemento, . L'altoatesino numero 49 del ranking mondiale, al primo turno è stato sconfitto per 6-3 7-5 dall'australiano Nick ...

Auger-Aliassime - il Tennis nell'era dei Millennials. Con la benedizione di Federer : Il mondo scopre la fragilità del futuro campione: Aliassime soffre di una tachicardia congenita che, durante le battaglie estreme, specie per condizioni meteo, lo mette ko. 'Ci si convive e passa con ...

Tennis : Federer avanza a Dubai perdendo un set : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Roger Federer è tornato in campo dopo l'eliminazione agli Australian Open, passando il primo turno sul cemento di Dubai, Emirati Arabi Uniti,, torneo Atp 500 con ...

Tennis - ATP Dubai : Federer inizia bene - battuto Kohlschreiber : Dubai - inizia bene la rincorsa di Roger Federer verso il centesimo titolo in carriera. A Dubai, lo svizzero ha sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber per la quattordicesima volta in altrettanti ...

Tennis - Roger Federer pronto a ripartire da Dubai : “mi sento bene - sarà un’annata importante” : Roger Federer si appresta ad esordire nel 2019 in quel di Dubai contro un avversario temibile come il tedesco Kohlshreiber Roger Federer è pronto a tornare in campo. Il Tennista svizzero rientrerà in un torneo ufficiale quest’oggi, il primo dell’annata 2019. Federer affronterà Kohlshreiber in quel di Dubai, un luogo che in passato gli ha regalato notevoli soddisfazioni, ben 7 i successi dello svizzero nel torneo in questione. ...

Tennis - ufficiale : Federer giocherà sulla terra rossa di Madrid prima del Roland Garros : A Madrid ci saranno anche il numero uno del mondo Novak Djokovic e Nadal: un appuntamento da non perdere e da seguire in diretta su Sky Sport.

Tennis - Federer giocherà a Madrid : scendono le chance di vederlo agli Internazionali di Roma : Mutua Madrid Open, Roger Federer sarà in tabellone, la sua preparazione in vista del Roland Garros passerà per la Spagna Manolo Santana, direttore del Mutua Madrid Open, ha annunciato che Roger Federer parteciperà al torneo spagnolo sulla terra battuta: “Madrid avrà sempre un posto speciale per una leggenda come Roger, lo aspettiamo a braccia aperte. Siamo contentissimi di averlo nella schiera dei partecipanti, è un onore poterlo ...

Tennis - Roger Federer : “Se dovessi capire di non poter più battere i migliori - mi ritirerò” : Roger Federer e il Tennis, una storia ai titoli di coda? E’ da un po’ che appassionati ed esperti si pongono il quesito e per il momento lo svizzero preferisce rispondere con le prestazioni in campo, che non danno l’idea di un giocatore sul viale del tramonto. Certo la sconfitta contro il greco Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale degli Australian Open 2019 ha ricordato a tutti il passaggio di consegne ma Roger, per il ...

Tennis – Federer fa sognare i fan italiani : “Montecarlo troppo presto - gioco a Madrid o Roma” : Roger Federer tornerà sul rosso nei prossimi mesi: lo svizzero boccia Montecarlo per questioni di calendario, ma lascia una porta aperta a Madrid o Roma Nelle scorse settimane Roger Federer ha annunciato il suo ritorno sulla terra rossa. Lo svizzero, dopo due anni nei quali ha preferito ‘snobbare’ tale superficie, al fine di preparasi al meglio ai tornei su erba e il suo amato Wimbledon, ha deciso di fare ritorno sul rosso ...

Tennis – Mats Wilander stronca Federer : “non vincerà mai più il Roland Garros - deve essere fortunato a…” : Mats Wilander ha espresso un duro giudizio sulle possibilità che Roger Federer possa vincere nuovamente il Roland Garros: secondo l’ex Tennista, lo svizzero non ha alcuna possibilità Nelle scorse settimane, Roger Federer ha sorpreso tutto il mondo del Tennis annunciando il suo ritorno, dopo diverse stagioni d’assenza, sulla terra rossa del Roland Garros. Lo svizzero non è mai stato un amante dello Slam rosso, vinto una sola ...

Tennis – Fognini svela : “comprerei il biglietto per vedere giocare Federer - mentre Djokovic… mi inviterebbe” : Fabio Fognini svela un simpatico retroscena in merito alle sue preferenze legate ai top player nel circuito: il Tennista ligure pagherebbe il biglietto per vederer Federer, mentre da Djokovic si farebbe invitare In una recente intervista rilasciata a Radio Contro Olympia, Fabio Fognini ha rivelato i suoi piani per la stagione appena iniziata. Fognini non è a disposizione della formazione italiana in Coppa Davis che affronterà ...

Tennis – Kim Clijsters non ha dubbi : “Djokovic può battere il record Slam di Federer! Per lui è frustrante non…” : Kim Clijsters ha espresso il suo autorevole giudizio sulla possibilità che Novak Djokovic possa battere il record di Slam di Roger Federer: l’ex Tennista non ha dubbi, Nole può farcela Dopo il successo agli Australian Open, torneo nel quale ha letteralmente scherzato con ogni avversario affrontato, compreso Rafa Nadal in finale, Novak Djokovic ha raccolto il terzo Slam sugli ultimi 3 nei quali ha preso parte, rilanciandosi nella ...

Djokovic-Federer-Nadal - mai nessuno come loro. Così tre Tennisti hanno spazzato via generazioni di campioni : La migliore epoca tennistica di tutti i tempi. Sostenuta da molti in passato, questa investitura trova nell’Australian Open 2019 la sua ufficialità. Il settimo titolo a Melbourne di Novak Djokovic (record assoluto davanti a Roy Emerson e Roger Federer, fermi a quota sei titoli), arrivato al termine di una partita dominata contro Rafael Nadal per 6-3 6-2 6-3, equivale infatti al 15esimo trionfo del Grande Slam e al terzo posto solitario del ...