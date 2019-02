Alessandro Magno a Oltre il Teatro a Pontevico : Un entusiasmante viaggio nella storia mercoledì sera a Pontevico Alessandro Magno a Oltre il teatro Il racconto risultato dello scavare a fondo della sua vita, nelle vicende personali, sino a dove è ...

Bambini al Teatro dell'Opera di Firenze - con l'Accademia Musicale di San Casciano : Per Bambini della scuola Primaria e Secondaria di I grado e per le loro famiglie Per ci Bambini che parteciperanno agli spettacoli, una divertente e interattiva preparazione all'ascolto a cura dai ...

eSports - San Siro Teatro della PUMA Power Up Cup : PES 2019 alla Scala del calcio : Non è certo originale affermare che il calcio sia una delle più accese passioni del popolo italiano. Ciò che però val la pena portare all’attenzione della collettività è il seguito di cui il “Pallone” virtuale è portatore. Parliamo di livelli eccezionali: del milione di appassionati che assistono assiduamente alle competizioni esport, sia virtualmente che dal vivo, ben il 95% destina il proprio tempo ai tornei di giochi ...

Roma Teatro Vittoria - giorno di san Faustino : Singles : Marco Cavallaro, Claudia Ferri e Antonio Grosso al Teatro Vittoria sino al 24 febbraio intratterranno il pubblico nell’esilarante commedia “Singles”

Al Teatro San Carlo va in scena il Ballo in maschera 'svedese' : ' Ognuno può facilmente immaginare quanto invasive possano essere state le ingerenze censorie, ma fino a che non le si tocca con mano non si riesce davvero a capire quali enormi compromessi dovevano ...

San Valentino ti odio al Teatro Keiros : Ricordarsi che Valentino prima di diventare santo è stato torturato e decapitato Uno spettacolo di improvvisazione teatrale di Giorgia Mazzucato Con Maria Beatrice Alonzi, Francesco Guglielmi, Giorgia Mazzucato, Chiara Cappelli, Maria Caterina Catroppa, Lorenzo Giovannetti Luci di Andrea Vannini Una produzione Teatro Stabile di Roma Sei attori, quindici possibili coppie.Tre quelle decise dal pubblico ogni sera.Tre storie di cui decidere inizio, ...

Promo San Valentino - "Kiss Me - Kate" musical l'11 marzo al Teatro Apollo di Lecceo - : ...Camerata Salentina con i propri bimbi da quest'anno è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli ...

Il Teatro e Borgo Rovereto sfilano al Chiostro di Santa Maria di Castello : Le riduzioni , la più simpatica e attenta alla qualità dell'aria che respiriamo è quella per chi si reca agli spettacoli in bicicletta o a piedi, e le tante convenzioni con i locali di Borgo ...

San Valentino tra Teatro e cabaret : da Paola Pessot ai Karma B - parlare d'amore fa ridere : E' arrivato puntuale come ogni anno, pronto a metter alla prova le coppie più salde e quelle che ancora sono in rodaggio e hanno bisogno di far pratica prima dell'agognato 'Ti Amo'. E' lo spietato San ...

Sanremo 2019 - rivolta all'Ariston : fischi per i tre finalisti. Il Teatro elegge vincitrice ad honorem Loredana Bertè : di Emiliana Costa fischi all'Ariston. Il pubblico in sala a Sanremo non ha preso bene la classifica definitiva dei concorrenti da 24esimo al quarto posto. I tre finalisti sono Ultimo, Mahmood e Il ...

Super Bocelli torna a Napoli : 'Il mio bis al Teatro San Carlo' : Dopo tredici anni di lontananza dal palcoscenico del San Carlo, Andrea Bocelli torna nel teatro 'più bello del mondo' con lo stesso programma lirico che eseguirà fra qualche giorno al Metropolitan Opera House di New York, per sfogliare pagine dei massimi compositori italiani e francesi: da Gaetano Donizetti a ...

Alessandro Preziosi è Van Gogh a Teatro : la recensione - : Alessandro Preziosi diventa Vincent Van Gogh a teatro. Un viaggio nell'anima di un artista che ha colorato il mondo ma non è riuscito a colorare la sua vita. La recensione dello spettacolo Van Gogh , in tour in Italia tutto febbraio

Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano - in scena "Sono una bionda - non sono una santa" : Da ormai due anni sta girando l'Italia per portare i suoi spettacoli "sono una bionda, non sono una santa" e "Per Puro Caos". L'ingresso intero avrà il costo di 12 euro, mentre il ridotto di 10 euro. ...

Sanremo 2019 - Marco Mengoni dal Teatro Ariston : "Ci vediamo qui" : Marco Mengoni con un post sui social conferma la sua presenza come ospite al Festival di Sanremo che inizierà martedì prossimo 5 febbraio. Il cantautore siede in platea al Teatro Ariston, sorridente e ...