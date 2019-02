Tav | il treno della discordia investe i 5Stelle

Tav - Salvini sferza i 5 Stelle : "Il treno è più veloce e sicuro" : 'Questa è un'analisi economica e non politica', si difende però il professor Marco Guido Ponti, membro della commissione, chiamato in audizione in Parlamento. 'Ha tutti i vizi e le virtù di un'...

Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio sulla Tav - la foto con la figlia : "Bello il treno? Veloce e sicuro" : "Bello il treno", scrive Matteo Salvini su Twitter postando una foto con sua figlia Mirta, 6 anni, su un trenino per bambini al parco, forse il Sempione di Milano. "Più pulito, più Veloce, più sicuro". Allude forse allo scontro con il Movimento 5 stelle sulla Tav? Si sa che il vicepremier leghista è

Tav - Toninelli : 'Chi se ne frega di andare a Lione'. Salvini : 'Avanti e primo treno nel 2030' : In Abruzzo sulla velocizzazione già c'è un progetto, oggi in più c'è la volontà politica di fare l'alta velocità'. Quanto all'ipotesi di realizzazione di un terzo traforo del Gran Sasso Toninelli è ...

Pescara - Di Maio e Di Battista e le lentezze di un treno per Roma : “Altro che Tav. Queste sono le opere che servono” : “Siamo alla stazione centrale di Pescara per smentire la scemenza totale che sentirete nei prossimi mesi, del M5s contro le infrastrutture: noi siamo per le opere che servono ai cittadini, ai pendolari. Dato che si parla di buchi ridicoli, Tav e altre stronzate del genere, andiamo a chiedere qui in biglietteria a Pescara per andare a Roma come si può fare”. Lo dice Alessandro Di Battista in una diretta facebook dall’Abruzzo, dove ...

