Stati Uniti | ordini industria in modesto recupero a dicembre

Stati Uniti - crescono le domande di mutuo nell'ultima settimana : Nella settimana terminata il 22 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un aumento del 5,3% dopo il +3,6% riportato la settimana prima. L'indice relativo ...

La Camera degli Stati Uniti ha votato contro lo stato di emergenza voluto da Trump per costruire il muro : La Camera dei rappresentanti ha votato a favore di una risoluzione per revocare lo stato di emergenza nazionale dichiarato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per ottenere i fondi necessari per costruire il muro al confine tra Stati Uniti e Messico. La

Dazi - monito Tajani agli Stati Uniti : 04.56 "Noi siamo pronti al dialogo, non possiamo permetterci guerre commerciali. Ma se l'amministrazione Trump metterà i Dazi sulle auto europee saremo costretti a reagire". E' il messaggio che il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani,consegnerà nelle mani del segretario Usa al Commercio Wilbur Ross nel corso della sua missione a Washington. "Un atteggiamento duro verso l'Europa -ha detto Tajani parlando con i giornalisti- sarebbe un ...

Tifosi da tutto il mondo per assistere ad Atlético-Juventus : un terzo proviene dagli Stati Uniti : Le gare di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League si sono appena concluse, e in attesa dei match di ritorno, StubHub – il più grande marketplace online di compravendita biglietti per eventi sportivi e musicali – fa il punto della situazione, stilando la classifica delle partite più vendute di questa fase, sia in Italia e sia all’estero. JUVENTUS – ATLÉTICO, LA SFIDA PIÙ ATTESA Tra gli incontri della UEFA ...

Karaoke - dagli Stati Uniti in arrivo un software che intona la voce a chi canta : Stonature al Karaoke addio. Sembra infatti che dagli Stati Uniti arriverà presto un sistema d'intelligenza artificiale che intonerà automaticamente la voce di chi canta una canzone qualsiasi. Quindi chi non sa cantare potrà stare tranquillo e non vergognarsi più davanti ad amici e parenti durante una festa o durante una semplice serata in compagnia. Il software che ti fa diventare intonato I ricercatori fanno sapere che sarà una modifica molto ...

Maduro accusa gli Stati Uniti di aver costruito la crisi - : Stanno cercando di costruire una crisi per giustificare l'escalation politica e un intervento militare in Venezuela per portare una guerra in Sud America", ha detto Maduro al canale televisivo ABC ...

Gli Stati Uniti alzano i toni contro Maduro : Washington e l’opposizione venezuelana cercano una nuova strategia per rovesciare Maduro, mentre l’Europa chiede una soluzione democratica e pacifica. Leggi

Intelligenza artificiale : investimenti Africani e trattative commerciali Cina-Stati Uniti : In questo mese, leader mondiali ed innovatori si sono radunati al settimo World Government Summit a Dubai: si è discusso di economia digitale per governare l'Intelligenza artificiale e il futuro del lavoro

Giancarlo Giorgetti - la missione negli Stati Uniti per evitare il disastro economico in Italia : Nei prossimi giorni Giancarlo Giorgetti volerà negli Stati Uniti per cercare di rassicurare gli investitori internazionali, prima che un'altra "tempesta perfetta" si abbatta sull'economia Italiana. Quando lo spread è tornato a galleggiare attorno ai 300 punti, per il sottosegretario alla presidenza

Negli Stati Uniti 7 milioni di persone hanno smesso di pagare le rate dell'auto : ... soprattutto in paragone alla relativa solidità dimostrata Negli ultimi tempi dall'economia americana ed al basso livello della disoccupazione. Oltre a ciò, bisogna considerare che Negli Stati Uniti ...

Stati Uniti - in contrazione indice CFNAI di gennaio : Frena l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago nel mese di gennaio. Lo conferma l'indice Fed Chicago sull'attività nazionale, CFNA I, ha frenato ancora e si è portato a -0,43 punti, in forte ...

I negoziati tra Cina e Stati Uniti procedono bene. E Trump eviterà nuovi dazi : ... , calmierandolo con aumenti di acquisti di merci Made in Usa " a cominciare dal settore dell'agricoltura , per esempio: la Cina è il principale acquirente di soia al mondo, di cui alcuni Stati ...

Donald Trump e Kim Jong-un - durante il loro prossimo incontro - potrebbero dichiarare formalmente la fine della guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord : Donald Trump e Kim Jong-un, durante il loro prossimo incontro previsto per il 27 e il 28 febbraio ad Hanoi, in Vietnam, potrebbero dichiarare la fine della guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord. Lo ha detto lunedì un

Gli Stati Uniti hanno posticipato i nuovi dazi sulle importazioni di beni cinesi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che verrà ritardata l’imposizione di nuovi dazi commerciali sulle importazioni di beni dalla Cina. L’1 marzo dovevano entrare in vigore i nuovi dazi sui beni cinesi che sarebbero aumentati dal 10