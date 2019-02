Squash | Mondiali 2019 | Nicol David saluta all’ultima presenza in carriera | domani si

Squash - Mondiali 2019 : Egitto protagonista nella prima giornata degli ottavi di finale : Terza giornata di gare e prima parte degli ottavi di finale archiviata a Chicago, negli Stati Uniti, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali 2019 di Squash. nella notte italiana sono infatti andate in scena le prime quattro sfide del terzo turno, in attesa delle altre quattro partite che si giocheranno questa notte ed andranno a definire il programma dei quarti di finale. La sorpresa principale è arrivata in campo femminile, dove ...

Squash - Mondiali 2019 : Raneem El Welily e Mohamed ElShorbagy proseguono la difesa del titolo - definiti gli ottavi di finale : Si è svolto nella notte italiana il secondo turno del tabellone dei Mondiali 2019 di Squash, in corso a Chicago, negli Stati Uniti. Dopo l’imprevedibile eliminazione dell’egiziano Karim Abdel Gawad (n.5 del ranking mondiale) nel primo turno, la seconda giornata di gare non ha riservato grandi sorprese. La sfida più attesa in campo femminile era lo scontro tra le statunitensi Amanda Sobhy (testa di serie n.11) e Olivia Blatchford ...