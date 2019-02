Sondaggi politici Analisi Politica | ecco dove sono finiti i grillini delusi

Sondaggi politici Winpoll : in Veneto torna la voglia d’indipendenza? : Sondaggi politici Winpoll: in Veneto torna la voglia d’indipendenza? Qualora l’autonomia venisse disattesa, il 58% dei veneti riterrebbe giustificabile un rilancio dell’indipendenza. E’ questa la fotografia scattata da un Sondaggio Winpoll realizzato per il gruppo consiliare Siamo Veneto tra il 7 e il 10 dicembre 2018. In Veneto torna quindi a spirare quel vento indipendentista che portò nella notte tra l’8 e il ...

Sondaggi politici Euromedia : fiducia ministri - Salvini ancora primo : Sondaggi politici Euromedia: fiducia ministri, Salvini ancora primo Nonostante il calo degli ultimi mesi, Matteo Salvini rimane il ministro che gode di più fiducia tra gli italiani. A sostenerlo è Minister Monitor, l’analisi dell’osservatorio politico Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con Klaus Davi su come viene percepito il governo. Come detto agli inizi, il ministro dell’Interno è in prima posizione con una ...

Sondaggi politici - Salvini è il ministro che gode di più fiducia : crollano Di Maio e Toninelli : Gli italiani hanno più fiducia in Matteo Salvini, Giulia Bongiorno e Giovanni Tria. Tra i ministri, sono loro tre ad avere un indice di fiducia maggiore, nonostante il calo del vicepresidente del Consiglio. Ben più evidente il tracollo di altri due ministri: Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. Di Maio ora è al sesto posto nel governo, Toninelli tra le ultime posizioni.Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : 47% italiani boccia la democrazia diretta : Sondaggi politici Ipsos: 47% italiani boccia la democrazia diretta Il voto dei militanti sulla piattaforma Rousseau per decidere sul caso Salvini-Diciotti ha allargato il solco tra ortodossi M5S e governativi fedeli a Di Maio. I primi accusano i secondi di aver pilotato il voto per salvare l’alleato, il capo politico del Movimento difende invece la scelta affermando che in gioco c’era la sopravvivenza del “governo del ...

Sondaggi politici EMG - gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti : Sondaggi politici EMG, gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti Gli italiani difendono la scelta del Movimento 5 Stelle di votare contro l’autorizzazione a procedere per Salvini sul caso della nave Diciotti. E’ quanto emerge dall’ultimo dei Sondaggi politici di EMG per Agorà. Secondo il 60% degli intervistati non si è trattato di un tradimento dei principi del movimento. Percentuale che naturalmente ...

Sondaggi politici Ipsos : Abruzzo - Sardegna e Salvini - il M5S si gioca il futuro politico : Sondaggi politici Ipsos: Abruzzo, Sardegna e Salvini, il M5S si gioca il futuro politico Non c’è due senza tre. Dopo aver perso in Abruzzo, salvato Salvini grazie al voto dei militanti, il Movimento 5 Stelle si appresta ad affrontare una nuova sfida. Questa domenica è infatti previsto un nuovo esame: le regionali in Sardegna. Un’altra sconfitta metterebbe a rischio la leadership di Di Maio. Ma non solo quella. In gioco, secondo ...

Sondaggi politici elettorali SWG e Tecnè : M5S in ribasso - si rialza Forza Italia : La seconda decade del mese di febbraio si è chiusa con diversi Sondaggi politici pubblicati da parte degli istituti di ricerca. Uno di questi è stato illustrato dal TG La7 e riguarda le intenzioni di voto rilevate da parte di SWG. In particolare, viene segnalata una flessione da parte del Movimento 5 Stelle (-1,2%), che si allontana dalla vetta ed attualmente raccoglie il 22,1%. In testa troviamo sempre la Lega (33,5%), ma si registra una ...

Sondaggi politici Demos&Pi : autonomia - in Veneto aumentano i pessimisti? : Sondaggi politici Demos&Pi: autonomia, in Veneto aumentano i pessimisti Il cammino per concedere l’autonomia a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna procede con il freno a mano tirato. Solo una settimana fa, infatti, è approdata sul tavolo del Consiglio dei Ministri la bozza di accordo. Se tutto dovesse andare a buon fine l’approvazione dovrebbe arrivare entro fine marzo. Ma sono ancora tanti i dubbi e le resistenze, ...

Sondaggi POLITICI/ Sovranisti-boom alle Europee : 27 seggi a Lega - crisi M5s al 25 - 7% : SONDAGGI POLITICI verso le Elezioni Europee: M5s ko, Ppe e Pse calano. Vola la Lega di Matteo Salvini con i sovranisti: primi in Italia, secondi in Ue

Sondaggi politici Demos&Pi : l’Italia si sposta verso Est? : Sondaggi politici Demos&Pi: l’Italia si sposta verso Est? L’avvento del governo giallo verde ha cambiato anche gli orientamenti della nostra politica estera. Ne sono un fulgido esempio i continui attacchi a Bruxelles, alla Francia, la scelta di predisporre il ritiro dal teatro afghano, le strizzatine d’occhio a Putin e ai Paesi del gruppo di Visegrad. Senza dimenticare l’avvitamento contorsionistico nei confronti ...

Sondaggi politici - la Lega è al 33% secondo Demopolis - Pd fermo al 17 - 5% : secondo l'ultimo Sondaggio realizzato da Demopolis, la politica portata avanti dall'attuale leader della Lega Matteo Salvini sta dando buoni frutti, in termini di consensi, al suo partito. La Lega sarebbe al 33%, con un'estensione della 'forbice' che la separa dall'altro partito (o meglio, movimento) di governo, vale a dire il Movimento 5 Stelle guidato dal vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio. I pentastellati sarebbero al 25,2%, ...

Sondaggi politici EMG - un partito di Conte avrebbe l’8% : Sondaggi politici EMG, un partito di Conte avrebbe l’8% E’ una idea che gira da qualche tempo. E d’altronde è una tentazione che ha preso molti premier in passato, sia che fossero già leader di partito che tecnici, fare un proprio partito. Così secondo alcuni anche Conte potrebbe pensare di fare un proprio partito, lasciando il Movimento 5 Stelle da cui è stato indicato ma di cui non è mai stato un big. Soprattutto ora ...

Sondaggi politici Noto : aumentano i delusi tra gli elettori M5S : Sondaggi politici Noto: aumentano i delusi tra gli elettori M5S La debacle pentastellata in Abruzzo inizia a farsi sentire. A cominciare dalle intenzioni di voto che danno la Lega in crescita e il Movimento 5 Stelle in calo. Nella regione conquistata dal centrodestra, i Cinque Stelle hanno visto parte dei loro voti rifugiarsi nell’astensione oppure, peggio ancora, scegliere altri lidi più sicuri: Lega e centrosinistra. Lo stesso schema ...

Sondaggi politici - in Abruzzo solo un terzo dei pentastellati ha confermato il voto : Sondaggi politici, in Abruzzo solo un terzo dei pentastellati ha confermato il voto Dopo i risultati delle elezioni in Abruzzo è il momento dell’analisi del voto. Sia Cise che SWG si sono cimentati, con metodi diversi, in indagini che scoprissero i flussi di voto rispetto alle politiche. Dove sono andati i voti che avevano fatto trionfare il Movimento 5 Stelle con il 40% dei consensi? Oggi il M5S ha ottenuto la metà di quella ...