Sicilia : Presidente Ars - 'da deputati M5S imbrogli su rimborsi' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Ormai si è scoperto l'imbroglio, non è vero che i deputati regionale M5S versano una quota del loro stipendio". E' la denuncia del Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè parlando del M5S. "Un altro imbroglio è che dicono di essere ambientalisti, basta guardare l'Ilva

Sicilia : Presidente Ars - 'demagogia è la rovina dell'Italia' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Sono felice per tutto quello che ho fatto nella mia vita, ora l'ultima battaglia è quella contro la demagogia. Perché voglio morire dicendo che ho fatto tutto il possibile perché la demagogia è la rovina dell'Italia". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gianfranco Micc

Sicilia : Presidente Ars - 'Il M5S ha perso alcune stelle' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Le Cinque stelle sono diventate quattro perché hanno abolito il divieto del terzo mandato, tre perché si è scoperto che è una truffa colossale quella degli stipendi che loro restituiscono perché poi si fanno rimborsare". Così il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè

Sicilia : Presidente Ars - 'I deputati M5S lavorino invece di massacrare le istituzioni' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Non posso consentire al M5S di continuare a massacrare quotidianamente le istituzioni. Ieri ho ricevute decine di telefonate da parte di deputati, compreso il leghista Rizzotto, che si sono scocciati di questo atteggiamento da parte dei signori del M5S". E' la denunci

Sicilia : Presidente Ars - 'M5S nervoso per sconfitta - ma non dicano bugie' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Non posso continuare a tenere gente che dice bugie, che continua a denigrare in materia scientifica le istituzioni. Sono nervosi perché hanno perso le elezioni, non sono affari miei. Non è un problema che mi posso porre io, ma lo faccia Casaleggio". Così il Presidente

Sicilia : Presidente Ars - 'da M5S solo falsità su conti - li querelerò' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Questi farabutti dicono solo falsità, mi sono stancato, ora passerò alle vie legali. Il mio ufficio legale sta valutando la querela nei loro confronti. Ora basta". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè al'indomani della conferenza stampa del M5S in cu

Sicilia : Presidente Ars accoglie ambasciatore Pakistan Riyaz : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Vogliamo contribuire alla conoscenza nel mondo del Pakistan, uno Stato giovane, ma con una cultura millenaria. Palazzo dei Normanni, che nei secoli ha visto convivere pacificamente cristiani e musulmani, è a disposizione per l’organizzazione, per esempio, di un festiv

Sicilia : Presidente Ars - 'chiedo scusa a deputate per avere trascorso San Valentino in aula' : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Ringrazio tutti i deputati per il lavoro svolto e specialmente le donne che da 24 ore stanno qui giusto nel giorno di San Valentino. Vi devo chiedere scusa". Con queste parole, il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè ha chiuso la seduta d

Sicilia : Presidente Ars - 'finanziaria va fatta entro stanotte' e rinvia aula alle 21.30 : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Ancora un rinvio, l'ennesimo, dell'aula all'Assemblea regionale Siciliana. Il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha aperto l'aula per annunciare il nuovo rinvio alle 21.30. "Se si riesce ad approvare la Finanziaria, la si deve approvare questa notte - avverte Micc

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano : riconfermato il presidente Francesco Del Campo : Presso la sede del CAI di Catania, mercoledì 13 febbraio, si è tenuta l’assemblea regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano durante la quale si sono svolte le elezioni per il rinnovo della presidenza. riconfermato per il prossimo triennio in qualità di presidente Francesco Del Campo, medico dirigente all’Asp di Catania, accompagnatore nazionale di alpinismo giovanile (ANAG). Vice presidente vicario è stato eletto ...

Il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia a Ragusa : Il Commissario del Libero Consorzio di Ragusa, Salvatore Piazza incontra il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Giulio Francese

Sicilia : Presidente Ars - 'Ma quale vacanza? Senza carte non si può andare in aula' (2) : (AdnKronos) - Il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè aggiunge poi: "Anche se tornassi domani a Palermo, potrei starmene a casa lo stesso. Non ci sarebbe alcuna differenza tra la mia preSenza a Palermo o meno". E spiega: "La verità è che l'imbarbarimento della politica è