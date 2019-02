Secondo Salvini la legittima difesa sarà legge entro marzo

I ribelli M5S tirano dritto : "Su Salvini - voteremo Secondo coscienza" : Il voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini continua a dividere il Movimento Cinque Stelle. Dopo le pesanti critiche di Paola Taverna, che ha definito la schiera di "ribelli" pentastellati "una pletora di miserabili", arrivano le parole di Elena Fattori, sopite del programma di La 7, Otto e Mezzo.La parlamentare pentastellata non ci sta a ricevere le accuse della collega. E ci tiene a ribadire la sua autonomia di ...

Matteo Salvini a Di Martedì spiazza Giovanni Floris : 'Mi dica - Secondo lei io sono in sequestratore' : Prima ha accolto con notevoli salamelecchi Luigi Di Maio , leggendo uno per uno tutti gli incarichi del grillino manco fosse uno sceicco , e come se i telespettatori non lo conoscessero, per poi ...

Sondaggi - 54% degli elettori vuole governo Lega-centrodestra. Fiducia nei leader : Salvini primo - Conte Secondo : Il 54% degli elettori preferirebbe una coalizione Lega-centrodestra. Per il 44% invece è meglio l’attuale governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. È quanto emerge da un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà su Raitre, che stile anche la classifica dei leader più amati. In testa Matteo Salvini “che riscuote maggiore Fiducia in Italia con una percentuale del 50% degli intervistati, in crescita dell’1% rispetto alla ...

Sondaggio fiducia nei leader : Salvini primo - Conte Secondo. Ma il 72% non voterebbe un partito fondato dal premier : Il premier Giuseppe Conte si piazza al secondo posto nel Sondaggio sulla fiducia nei leader. Ma se fondasse un partito, lo voterebbero in pochi. Sono i risultati della rilevazione di Emg Acqua ...

Sanremo 2019 - Salvini si scusa per il Secondo posto di Ultimo : "Segato per colpa mia" : Matteo Salvini si sente in qualche modo responsabile per il secondo posto di Ultimo al 69esimo Festival di Sanremo. Il ministro dell'Interno non ha mai nascosto il suo tifo per il brano del cantante romano, tanto da commentare la vittoria di Mahmood con un certo disappunto: "Mahmood... mah... io avr

Sanremo 2019 - il vincitore è Mahmood. Secondo Ultimo - terzi Il Volo. Polemiche all’Ariston - Salvini : “Mah - io preferivo Ultimo” – FOTO e VIDEO : I VINCITORI – La vittoria è a sorpresa: è Mahmood ad aggiudicarsela con Soldi, che intanto è anche il brano più trasmesso in radio. Secondo Ultimo, terzi Il Volo. Lui è incredulo e un po’ anche noi, ma il brano funziona indubbiamente. Ora resta da capire se accetterà di rappresentarci a Tel Aviv per l’Eurovision 2019. Intanto si esibisce nuovamente. Sanremo 2019 finisce così. Non si è fatta attendere ...

Caso Diciotti - il premier Conte blinda Salvini : 'Ha agito Secondo linee del governo. Io responsabile' : 'Di questo indirizzo, così come della politica generale del governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione'. Lo scrive il premier Giuseppe Conte, parlando del Caso Diciotti, nella lettera ...

Matteo Salvini sotto botta - Atto Secondo : Mai visto un Salvini così, neanche l'ombra dell'uomo che fa e disfa come vuole, con la giubba che a stento copre la sicumera. Le parole che non ti aspetti sono pressoché evangeliche, nel senso del porgere l'altra guancia. Eccole: la sorte del Governo non "per nulla legata al caso Diciotti", "il Governo va avanti e abbiamo tante cose da fare". Va avanti dunque sia nel caso che i Cinque Stelle votino No all'autorizzazione a ...

Palermo - poliziotto in divisa firma appello pro Salvini : la questura apre un’inchiesta. Secondo caso dopo Ascoli : Un altro poliziotto, sempre in divisa e in servizio, immortalato al gazebo per il ministro dell’Interno Matteo Salvini mentre firma l’appello ‘Salvini, non mollare’. dopo Ascoli anche a Partinico, piccolo centro del palermitano, dove a fotografare l’agente è stata la stessa militante leghista Katya Caravella che poi ha postato l’immagine su Facebook. L’episodio risale a ieri, domenica, e oggi la questura di Palermo, ...

La Tav Secondo Salvini e il governo pro Maduro. Di cosa parlare stasera a cena : Il sì ci piace e ci piace parlarne a cena. Quindi si cominci da qui. Perché oggi Matteo Salvini è andato a verificare di persona che la Torino Lione è effettivamente una tratta merci e passeggeri che dovrebbe collegare l'italia ai grandi corridoi di trasporto europei. E ne ha difeso il progetto,

Autorizzazione a procedere contro Salvini : M5S verso il sì Secondo Gianluigi Paragone : Una posizione ufficiale da parte del M5S ancora non c'è. Ma se le parole hanno un peso e un significato, quelle di ieri sera, pronunciate da Gianluigi Paragone durante la trasmissione Accordi e Disaccordi di Luca Sommi e Andrea Scanzi, indicano una tendenza piuttosto chiara all'interno dei Cinque Stelle. E la tendenza sarebbe quella di avallare la richiesta di Autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno, ...

Il nuovo vangelo Secondo Matteo Salvini : la legalità vale solo per gli altri : ra che tocca a lui subire la richiesta a procedere del Tribunale dei Ministri improvvisamente la legge diventa un inghippo di poco valore, da disdegnare come se fosse un inciampo. Dice di non avere paura. E sfugge allora perché dovrebbero avere paura tutti quei sindaci che continuano e continueranno a difendere la dignità e l'umanità e la sicurezza delle persone, italiane e non.Continua a leggere

Diciotti - Salvini va processato Secondo tribunale ministri : Il tribunale dei ministri di Catania , contraddicendo la richiesta motivata di archiviazione della Procura della Repubblica del capoluogo etneo, secondo fonti del Viminale, ha richiesto l'...