Scuola - ultime notizie : diplomati magistrale restano fuori dalle Gae - Sky tg24 - : L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ribadisce: "Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento" per l'...

Concorsi Scuola e assunzioni docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nel corso di un suo intervento in un question time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato della nuova misura di anticipo pensionistico messa a punto dal Governo Conte, vale a dire Quota 100, le cui domande, per quanto riguarda il personale scolastico, vanno inviate entro domani, giovedì 28 febbraio. scuola, domande per Quota 100: ‘Numero consistente che però non preoccupa’ Sino ad ora, ...

Scuola - concorsi e precari storici ultime notizie : approvato emendamento Pittoni : L’esperienza dei docenti nel servizio assumerà ancora più valore. Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, infatti, raddoppia il punteggio per il servizio prestato dai docenti nella Scuola pubblica. Un segnale di valorizzazione dell’attività dei precari storici di fronte ai neolaureati o, comunque, ai docenti con minor esperienza sul campo. precari storici e concorsi, approvato emendamento Pittoni sulla valorizzazione del ...

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : a settembre si rischia il tracollo : Ultimi giorni per l’invio della domanda di richiesta per la pensione secondo Quota 100. Il Ministero dell’Istruzione e quello delle Finanze attendono di conoscere i dati relativi ai docenti che presenteranno l’istanza per l’uscita pensionistica anticipata con il doppio requisito dei 62 anni di età e i 38 di versamenti contributivi. I dati serviranno per conoscere quali saranno le esigenze del turn over, per bandire ...

Scuola - diplomati magistrale ultime notizie : Bussetti ‘Questione risolta’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘La Sicilia’, all’interno della quale ha trattato diversi argomenti sia di carattere scolastico che più strettamente politico. Bussetti: ‘Abbiamo messo in salvo aumenti stipendi insegnanti’ In merito alle più importanti problematiche, il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha dichiarato: ‘Sin dal mio ...

Scuola - precariato e ricostruzione carriera ultime notizie : Miur nuovamente condannato : Nuova vittoria quella conseguita dal sindacato Anief, a favore del personale ATA. Il Tribunale del Lavoro di Udine ha emanato una nuova sentenza in materia, accogliendo il ricorso al fine dell’immediato e integrale riconoscimento del servizio svolto durante il precariato nella ricostruzione di carriera. Personale Ata, preruolo va riconosciuto per intero in merito alla ricostruzione di carriera Il Giudice del Lavoro del capoluogo friulano, ...

Scuola - assunzioni - mobilità e pensioni Quota 100 ultime notizie : si rischia l”effetto domino’ : La direttrice generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, ha rilasciato un’intervista al quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, all’interno della quale ha spiegato che le oltre 52mila domande pervenute sin qui all’Inps per richiedere il pensionamento anticipato con Quota 100 sono in linea con le attese. Scuola, pensioni Quota 100, Inps: ‘Nessun ritardo, pronti i programmi di calcolo’ In merito alle ...

Scuola - precariato e riapertura Gae ultime notizie : ‘Subito l’aggiornamento - bene fa il M5S a ravvedersi’ : Si torna a parlare di riapertura delle graduatorie ad esaurimento, una delle questioni maggiormente dibattute in ambito scolastico. Il sindacato Anief, attraverso la voce del presidente Marcello Pacifico, rammenta come il Movimento 5 Stelle organizzò un convegno in Parlamento, con il quale si chiese in maniera chiara e semplice l’estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie di istituto o di aprire le Gae. riapertura Gae, ...

Bimbo di 3 anni dimenticato sul pulmino della Scuola - parla la mamma - Ultime Notizie Flash : La mamma del Bimbo di 3 anni dimenticato sul pulmino della scuola racconta l'accaduto e lo spavento del bambino, rimasto solo per ben 6 ore

Concorsi Scuola infanzia - primaria e secondaria ultime notizie : in arrivo i bandi entro il 2019 - Ultime Notizie Flash : Il Ministro Bussetti ha dichiarato che entro il 2019 arriveranno i bandi per i Concorsi relativi alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie : ‘Si riaprano le Gae’ per evitare supplenze record : Le dichiarazioni dell’onorevole Luigi Gallo, presidente della VII Commissione della Camera, in merito ai pensionamenti con Quota 100, hanno acceso il dibattito politico. Il deputato del Movimento Cinque Stelle parla di 50mila possibili pensionamenti tra docenti e personale Ata e auspica la possibilità di numerosi rientri, per tutti coloro che presenteranno la domanda di mobilità. Il sindacato Anief, a questo proposito, ha voluto lanciare ...

Scuola - rinnovo contratto docenti 2019/2021 e precariato : le ultime notizie : https://www.Scuolainforma.it/wp-content/uploads/2019/02/Filmato.mp4 L'articolo Scuola, rinnovo contratto docenti 2019/2021 e precariato: le ultime notizie proviene da ScuolaInforma.

Stipendi Scuola e rinnovo contratto docenti e ATA 2019/21 ultime notizie : ecco gli ultimi dati Ocse : Cresce l’attesa per la ripresa della trattativa riguardante il rinnovo del contratto scuola valido per il triennio 2019/2021. Il precedente rinnovo e la parziale indennità di vacanza contrattuale hanno consentito un misero recupero Stipendiale che non supera il cinque per cento, misero soprattutto se consideriamo che il costo della vita è aumentato del 14 cento. Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato la sua intenzione di aumentare ...