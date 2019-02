Sci nordico | Mondiali 2019 | il medagliere Norvegia dominante | Germania seconda Italia

9 persone sono state arrestate per doping ai Mondiali di Sci nordico in Austria : 9 persone sono state arrestate per doping ai Mondiali di sci nordico in Austria, a Seefeld. Tra queste sembra che ci siano anche 5 atleti, che i giornali hanno identificato come Austriaci, estoni e kazaki. L’operazione è stata condotta dalla

Doping : 5 atleti arrestati a Mondiali Sci nordico : La polizia austriaca ha effettuato 9 arresti, di cui 5 atleti di vertice, in un'operazione contro quella che le autorita' definiscono "un network che opera in tutto il mondo". Gli atleti sarebbero ...

Doping - blitz ai mondiali di Sci nordico in Austria : 9 arresti. Tra loro 5 atleti del fondo di Austria - Estonia e Kazakistan : blitz antiDoping delle autorità tedesche e Austriache a Seefeld, dove sono in corso i mondiali di sci nordico. Le forze dell’ordine hanno arrestato in tutto 7 persone nella nota località del Tirolo: due membri di quella che viene definita “un’organizzazione criminale” e cinque atleti tutti dello sci di fondo: gli Austriaci Dominik Baldauf e Max Hauke, due estoni e un kazako. Contemporaneamente a Erfurt, in Germania, sono ...

Sci nordico - nove arresti ai Mondiali per doping : Lo ha fatto sapere la Federazione Italiana Sport Invernali. Secondo la televisione tedesca Ard, che al suo interno ha una redazione che si occupa di casi di doping. Si parlerebbe della più grande ...

Sci nordico - Mondiali Seefeld 2019 : blitz antidoping - arrestati atleti di Austria - Estonia e Kazakistan : La polizia Austriaca, in collaborazione con quella tedesca, ha realizzato un blitz antidoping a Seefeld, sede dei Mondiali di sci nordico: nella località Austriaca, secondo quanto si apprende ci sarebbero stati nove arresti, dei quali ben cinque riguarderebbero atleti delle Nazionali di Austria, Estonia e Kazakistan. Non sarebbe solo Seefeld la località interessata dal blitz, ma operazioni di polizia si sarebbero svolte anche ad Erfurt, ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania seconda. Italia al sesto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più dominante - Italia al sesto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : debutta la prova a squadre di salto femminile - scelto il quartetto dell’Italia : Per la prima volta nella storia si disputerà la prova a squadre femminile di salto con gli sci ai Mondiali di sci nordico. A Seefeld (Austria) andrà in scena la gara dal trampolino HS109, l’appuntamento storico è previsto per martedì 26 febbraio (ore 16.15) e l’Italia sarà rappresentata da un quartetto che guarda al futuro. L’esperta Elena Runggaldier, argento iridato nel 2011, sarà affiancata dalla 19enne Lara Malsiner sempre ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più dominante - Italia al sesto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Mondiali Sci nordico 2019 - Team Sprint : Pellegrino e De Fabiani di bronzo : Ancora una medaglia per l'Italia dello sci di fondo. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani salgono sul terzo gradino del podio nella Team Sprint a tecnica classica ai Mondiali di Seefeld. Questo ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più dominante - Italia al quinto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più dominante - Italia al quarto posto : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più in testa - Italia al terzo posto : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia in testa - Italia al terzo posto : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...