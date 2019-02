Blitz antidoping ai Mondiali di Sci di fondo a Seefeld : 9 arresti : La polizia austriaca ha effettuato 9 arresti, di cui 5 atleti di vertice, in un'operazione contro quella che le autorità definiscono «un network che opera in tutto il mondo». Gli atleti sarebbero due ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella 15 km tc maschile trionfa Martin Johnsrud Sundby - beffato Alexander Bessmertnykh. 20° Francesco de Fabiani : Si è appena conclusa la 15 km tc maschile valida per i Mondiali di sci di fondo: a Seefeld, in Austria, si è gareggiato in una giornata surreale, con temperature molto alte e, soprattutto, con le notizie che arrivavano circa un blitz antidoping della polizia che aveva portato all’arresto di cinque atleti. Tornando alla cronaca della gara, vittoria in rimonta per il norvegese Martin Johnsrud Sundby, che beffa il russo Alexander ...

Doping - blitz ai mondiali di Sci nordico in Austria : 9 arresti. Tra loro 5 atleti del fondo di Austria - Estonia e Kazakistan : blitz antiDoping delle autorità tedesche e Austriache a Seefeld, dove sono in corso i mondiali di sci nordico. Le forze dell’ordine hanno arrestato in tutto 7 persone nella nota località del Tirolo: due membri di quella che viene definita “un’organizzazione criminale” e cinque atleti tutti dello sci di fondo: gli Austriaci Dominik Baldauf e Max Hauke, due estoni e un kazako. Contemporaneamente a Erfurt, in Germania, sono ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : deciso il quartetto della staffetta femminile. Ilaria Debertolis in ultima frazione : I Mondiali 2019 di sci di fondo a Seefeld (Austria) sono entrati nella loro seconda settimana ed è giusto guardare anche alle prove a squadre che caratterizzeranno la rassegna iridata sulle nevi austriache. Alle ore 13.00 di domani scatterà la staffetta 4×5 km femminile e le aspettative sulle possibile favorite sono ben chiare. La Norvegia e la Svezia sono le selezioni che verosimilmente si contenderanno il successo finale: da un lato il roster ...

LIVE Sci di fondo - 15 km Mondiali 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani cerca l’impresa in una gara poco amata : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km a tecnica classica maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. E’ l’unica gara distance che si svolge con la classica partenza ad intervalli. Riuscirà l’armata norvegese, composta da Sundby, Toenseth, Iversen e Roethe, ad allungare la striscia di ori della nazionale scandinava. La leadership norvegese è messa in pericolo in ...

Sci di fondo oggi - 15 km Mondiali 2019 (27 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv. Tutti gli italiani in gara : oggi sarà in palio un altro titolo iridato ai Mondiali di sci di fondo, e a proporre il podio sarà la 15 km tc maschile: a Seefeld oggi, mercoledì 27 febbraio, a partire dalle ore 14.00 per la Nazionale italiana saranno in gara Maicol Rastelli con il numero 27, Francesco De Fabiani con il 66 e Stefan Zelger con il 67. La diretta tv della prova sarà ad opera di RaiSport+HD e di Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà affidata a Rai Play e ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Francesco De Fabiani e l’amata tecnica classica. Nella 15 km può arrivare la top ten : Francesco De Fabiani e la tecnica classica: un legame di profondo amore che si è rinsaldato domenica, quando per il valdostano è arrivata la prima medaglia iridata Nella team sprint. Domani, con inizio alle ore 14.00, andrà in scena la 15 km tc ai Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld, in Austria e lui sarà la punta di diamante della Nazionale italiana. Nonostante tutto sono tanti, forse troppi, i nomi degli avversari davvero in palla ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania seconda. Italia al sesto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...