Sci alpino | Coppa del Mondo 2019 | fine settimana a tutta velocità a Kvitfjell Dominik

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Sarà una tre giorni dedicataallaquella delladelmaschile a. In Norvegia, infatti, sono in programma da venerdì due discese libere ed un supergigante. Undecisivo anche per le due classifiche di specialità, visto che saranno le ultime gare prima delle finali di Soldeu.Partiamo proprio dall’ultima gara, il superG, che è anche quella che probabilmente interessa maggiormente l’Italia. InfattiParis si presenta al cancelletto di partenza con l’obiettivo di recuperare i 6 punti di svantaggio nei confronti dell’austriaco Vincent Kriechmayr ed è assolutamente obbligato firmare il sorpasso proprio in questo, per evitare possibili brutte sorprese nelladelle finali, dove le gare non potranno essere più recuperate in caso di cancellazione.Dunque è un dentro o fuori quasi decisivo ...

