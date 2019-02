Scaldare il cibo al microonde provoca il cancro? Risponde l’AIRC

laragnatelanews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Ogni tanto le fake news sui social riprendono forza e le informazioni su malattie come il tumore trovano lettori attenti e creduloni pronti ad abboccare al primo trafiletto pubblicato senza alcun diritto e senza arte né parte. Ricadere nei luoghi comuni è ancor più facile si si parla appunto to di salute, come se ce ne venisse poi alla fine qualche giovamento. Comunque, tornando all’argomento principe di questo articolo, abbiamo usato come fonte l’Airc che riporta a galla una delle credenze più fortificate nel nostro immaginario collettivo, ossia quello del rapporto tra. Secondo l’Associazione Italiana per la Ricerca sulnon esiste alcuno studio che possa dimostrare come l’uso delaumenti il rischio die neanche che gli alimenti scaldati al suo interno siano meno nutritivi delle cotture tradizionali.Leggiamo sul ...

