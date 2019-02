Sarti e i rimborsi | Di Maio | «Espulsione doverosa» Casalino | «Nascosta dietro il mio

Rimborsi finti al M5S - Di Maio su Sarti : espulsione doverosa. Casalino : si è nascosta dietro al mio nome : Le dimissioni di Giulia Sarti dalla presidenza della Commissione Giustizia della Camera sono un «atto doveroso». Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, spiegando che per quanto riguarda l’espulsione dal Movimento si dovrà attendere la valutazione dei probiviri. «Credo - aggiunge Di Maio - che l’espulsione sia doverosa»....

M5S - caso rimborsi : Giulia Sarti si autosospende e nelle chat spunta il nome di Casalino : Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle, travolta dal caso "mancati rimborsi" (denunciato diversi mesi fa dalla trasmissione Le Iene) si è autosospesa dal partito e ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia della Camera. La grillina aveva accusato, e denunciato, l'ex compagno Bogdan Andrea Tibusche (conosciuto sui social anche come Andrea De Girolamo) di averle sottratto soldi dal conto. L'uomo ha svelato il retroscena politico ...

Giulia Sarti si dimette e autosospende dal M5S. I pm : «L'ex non la derubò sui rimborsi» : Non fu l'ex fidanzato a «derubare» Giulia Sarti: non fu Andrea Tibusche Bogdan a revocare i bonifici con cui la parlamentare M5s avrebbe dovuto destinare parte dello stipendio, come...

