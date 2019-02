Giulia Sarti - Casalino le scrisse : “Attenta a non denunciare un innocente. È reato” : “Sei sicura che sia stato lui? Sei sicura al 100% della sua colpevolezza? Perché se denunci un innocente commetti reato“. È quanto si legge in una delle chat che l’attuale portavoce della presidenza del Consiglio, Rocco Casalino, ha inviato il 15 febbraio 2018 all’ex presidente della commissione Giustizia Giulia Sarti, nei giorni in cui infuriava lo scandalo restituzioni M5s e sotto accusa finì l’ex fidanzato della deputata, Andrea ...

Giulia Sarti - Rocco Casalino : "Le dissi di denunciare il fidanzato perchè lei mi raccontò un reato" : "Giulia Sarti raccontava a molte persone la sua versione, che comunque incolpava il suo ragazzo. E quando una persona ti racconta un reato, la prima cosa che ti viene da dire è vai a denunciare. È una cosa automatica". Lo ha detto Rocco Casalino, portavoce del premier e capo della comunicazione M5S,

Caso Sarti - parla Casalino : 'La vicenda mi sembra ormai chiarita del tutto" . Così Rocco Casalino, parlando ai cronisti davanti a Palazzo Chigi, torna sul Caso Sarti che lo ha visto coinvolto per presunte pressioni sulla ...

Caso Sarti - Di Maio la scarica : va espulsa. Pd contro Casalino : Il giorno dopo l'esplosione del Caso Giulia Sarti con le dimissioni della deputata M5s da presidente della commissione Giustizia della Camera, i vertici del Movimento la scaricano. Il capo politico pentastellato Luigi Di Maio dice che bisogna attendere la decisione dei probiviri ma non ha dubbi: la parlamentare romagnola, attivista della prima ora, finita lo scorso anno, a un mese dalle elezioni politiche, nell'inchiesta delle Iene sui mancati ...

Restituzioni M5s - Casalino : “Giulia Sarti? Mi spiegò di esser stata derubata - le dissi ‘se è così denuncia’” : “È assolutamente falso, io e Ilaria Loquenzi non c’entriamo niente”. Rocco Casalino, attuale portavoce del presidente del Consiglio e in precedenza numero uno della comunicazione del Movimento 5 stelle, chiarisce la sua posizione in merito al caso delle mancate restituzione di Giulia Sarti. La deputata, ora autosospesa dal Movimento, fa il nome dei due comunicatori in un sms all’allora fidanzato, per spiegare il perché della querela nei suoi ...

Giulia Sarti incastrata dalle chat : "Casalino mi ha detto che devo denunciarti" : Giulia Sarti è finita al centro di una nuova bufera dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Rimini della denuncia presentata dalla deputata del Movimento 5 Stelle nei confronti del suo ex fidanzato, Andrea Tibusche Bogdan, da lei denunciato per appropriazione indebita in relazione agli stipendi da parlamentare di Sarti che non erano mai finiti nel fondo per il microcredito.I bonifici erano partiti, come testimoniato dalla ...

Rimborsi al M5S - Casalino replica : “Sarti si è nascosta dietro al mio nome” : Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, è intervenuto sul caso della deputata Giulia Sarti, coinvolta nella rimborsopoli del M5S. «Sarti si è probabilmente coperta dietro il mio nome con l’allora compagno, se avessi saputo di questi ammanchi o di giri strani l’avrei immediatamente riferito al Capo politico e ai Probiviri. Io non tut...