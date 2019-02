Salvini nuovo attacco musicale presa di mira la moglie | dal rapper Loge

Legittima difesa - è di nuovo scontro tra l'Anm e Salvini : ... leggere le parole del presidente dell'Associazione nazionale magistrati - che sicuramente rappresentano una parte di quei pochissimi magistrati di sinistra che fanno più politica che giustizia - ...

Latte : nuovo assalto armato a un'autocisterna. Salvini : sono criminali : Roma, 26 feb., askanews, - nuovo assalto a un camion cisterna in Sardegna. Secondo quanto si è appreso oggi è stato dato alle fiamme vicino Sassari, proprio nel giorno in cui è previsto un incontro in ...

Latte - nuovo attacco autocisterna. Salvini : "Delinquenti - non pastori" : Non si placano le tensioni in Sardegna per la questione de l Latte di pecora . Un nuovo assalto armato si è verificato stamattina, 26 febbraio 2019, in provincia di Sassari, ai danni di una cisterna ...

La Sardegna è del centrodestra - Solinas nuovo governatore. Crollo M5s ma Salvini assicura : 'Per il governo non cambia nulla' : Il candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna. Supera con 15 punti di vantaggio quello del centrosinistra. i Cinquestelle in un anno passano dal 42,5 al 10%

Elezioni regionali Sardegna - Salvini rompe di nuovo il silenzio elettorale. Letta : “Indegno” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rompe di nuovo il silenzio elettorale: dopo le regionali in Abruzzo, il leader della Lega invita a votare il suo partito anche in occasione delle regionali in Sardegna, con post sui social network e dichiarazioni durante un appuntamento elettorale. Protesta l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta: "Sono l’unico a trovare indegno tutto ciò?".Continua a leggere

Salvini : "Io nuovo Mussolini? Non ho la mascella..." : Nell'intervista alla 7 Gold Salvini parla di politica a 360 gradi. Dal rapporto con Luigi Di Maio all'alleanza con Silvio Berlusconi , passando per il recente voto sul caso della nave Diciotti e le ...

Figlia del diplomatico Nord Corea rimpatriata - nuovo caso Shalabayeva M5s - Pd e Leu : si faccia chiarezza - Salvini riferisca in Parlamento : ... una giovane incolpevole che, nonostante dovesse essere tutelata in Italia, rischia di essere persino torturata da uno dei peggiori regimi al mondo. Ho già attivato la Farnesina per avere tutte le ...

Nuovo rogo nella baraccopoli di San Ferdinando - muore migrante. Salvini : «Sgomberiamo subito» : Un incendio è divampato la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando ed ha provocato una vittima. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che hanno allestito una postazione...

Latte - nuovo tavolo.Salvini : passi avanti : 20.47 Tutto rimandato nella trattativa sulla definizione del prezzo del Latte ovino. Il Tavolo di filiera al Viminale è stato sospeso per essere riconvocato sabato in Sardegna. L'intesa ancora non c'è. Secondo quanto si apprende, al tavolo è stata fatta una proposta di 70 centesimi al litro. Un prezzo che non soddisfa i pastori. Ma il ministro Salvini parla comunque di "passi avanti nella trattativa". "Le parti si sono avvicinate,il ...

Di Maio torna ma con Salvini nuovo fronte sull'autonomia : ...per competere con la Lega alle elezioni europee? Farà o no pesare le differenze? Quell'affermazione fatta ieri per cui «siamo l'unico argine a Berlusconi ministro della Giustizia o dell'Economia», ...

Nuovo record gli ascolti di Montalbano - l’11 febbraio anche Salvini guarda la puntata sui migranti : è polemica social : Gli ascolti di Montalbano segnano un Nuovo record. Il primo episodio, andato in onda su Rai1 l'11 febbraio, che inaugura la tredicesima stagione ha conquistato ben 11.108.000 di spettatori, portando lo share al 44,9%. Le stime superano di gran lunga quelle della passata stagione e confermano il successo di un personaggio instancabile, portato egregiamente in scena da Luca Zingaretti. Il merito va soprattutto ad Andrea Camilleri, il "sommo" di ...

Il Fatto di Marco Travaglio contro Matteo Salvini : 'Il nuovo centrino-destra a trazione fascio-leghista' : 'Il risultato spettacolare del candidato della Lega in Abruzzo dimostra l'adesione degli italiani alla politica condotta dai nostri alleati. Bravo Matteo!', scrive la leader del Front national. Non ...