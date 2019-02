Salvini | ' La legittima difesa si fa entro marzo' Polemica con Anm

Salvini : legittima difesa sarà legge entro marzo : "Si mettano l'anima in pace, sia il Corriere della Sera che i magistrati di sinistra: il diritto alla legittima difesa entro marzo sarà legge dello Stato". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa a Cagliari con il neo governatore della Sardegna Christian Solinas. "La legittima difesa - ha proseguito - è calendarizzata in aula alla Camera martedì e verrà approvata alla Camera entro la settimana prossima, ...

Legittima difesa - Minisci (Anm) : “Il rinvio è una buona notizia - sia sine die”. Salvini : “Parole gravi. Si candidi con la sinistra” : “Le decisioni sulla durata delle pena spettano solo alla magistratura. Il rinvio? Una buona notizia, speriamo che sia sine die“. “Parole gravi, non spetta a un magistrato dire quale legge bisogna fare e non fare. Altrimenti si candidi”. Il rinvio della discussione in Parlamento della riforma sulla Legittima difesa accende lo scontro tra Anm e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La scintilla è la decisione ...

Legittima difesa - Salvini : "Sarà legge entro marzo" : ... l'idea di "contrattare la legge" con il Movimento 5 Stelle - e qui si riferisce ad alcuni articoli apparsi sui giornali di oggi - "è surreale: si vede che è una mentalità politica e giornalistica ...

Legittima difesa - l Anm 'Il rinvio sia per sempre. Da Salvini invasione di campo sul caso Peveri' : Politica Legittima difesa, rinvio di una settimana. La maggioranza: "Siamo compatti". Ma il nodo sono i malumori M5S di LIANA MILELLA 'Noi vogliamo che la riforma non si faccia - ha detto Minisci - ...

Slitta la legge sulla legittima difesa. Di Maio chiede ossigeno a Salvini : Poiché sia il voto in Abruzzo sia quello in Sardegna hanno prodotto un'ecatombe nel mondo pentastellato. E i dossier caldi con tutte le decisioni da prendere non aiutano. Sul tavolo c'è la questione ...

Legittima difesa - la Lega e il M5s rinviano la discussione della legge alla Camera. Pd : “Giustizialismo di Salvini non paga” : La legge sulla Legittima difesa sarà discussa dalla Camera dei deputati solo nei prossimi giorni. Lo hanno chiesto i deputati del Movimento 5 stelle e della Lega, ottenendo il rinvio alla prossima settimana con 78 voti di differenza. Il motivo? Affrontare subito la proposta di legge sulle partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, all’ultimo punto dell’ordine del giorno dei lavori. A spiegarlo è stato il deputato del ...

Spataro attacca Salvini : "Legge sulla legittima difesa? Inaccettabile" : 'La legittima difesa è un diritto' . Così Matteo Salvini sulla proposta di legge per introdurre nell'ordinamento italiano una norma a tutela di chi reagisce in prima persona in caso di furto o rapina. ...

Luigi Di Maio implora Matteo Salvini : "Facciamo slittare la legittima difesa o mi massacrano" : Spalle al muro. È questa la condizione in cui versa Luigi Di Maio dopo il voto in Sardegna, dagli esiti catastrofici per il suo M5s. Il leaderino, ora, teme di avere le ore contate: i dissidenti grillini sono pronti a tutto pur di liberarsi di lui, e boatos danno conto del fatto che anche Beppe Gril

Legittima difesa - Salvini visita in carcere imprenditore che sparò a un ladro. L’Anm : “Così delegittima magistratura” : Mentre la legge sulla Legittima difesa resta al vaglio del Parlamento, insieme alla promessa di una pronta approvazione (“entro marzo”), la visita di Matteo Salvini – ministro degli Interni – a un imprenditore condannato in via definitiva per tentato omicidio nei confronti di un rapinatore ha l’effetto di dividere politica e magistratura. L’Anm stigmatizza la strumentalizzazione del caso, che in realtà non avrebbe alcuna attinenza all’istituto ...

Salvini : "Rapinare è un 'mestiere' pericoloso. La legittima difesa è un diritto" : "La legge sulla legittima difesa è un diritto sacrosanto per chi viene aggredito". Il giorno dopo essere stato in carcere a trovare Angelo Peveri, l'imprenditore condannato per il tentato omicidio di un ladro romeno, Matteo Salvini torna a mettere al centro del dibattito politico il tema della riforma della legittima difesa. "Non è il Far West - mette in chiaro il ministro dell'Interno - il Far West è oggi"."In Italia i rapinatori che vengono ...

Legittima difesa : Salvini in carcere da imprenditore condannato : Scontro aperto tra l'Associazione nazionale magistrati e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla visita che il titolare del Viminale ha fatto in carcere ad Angelo Peveri, un imprenditore ...