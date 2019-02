Salute | in Italia i maschi meno istruiti muoiono 3 anni prima

La Spagna strappa all'Italia il titolo di nazione più in Salute del mondo : Sarà per il gazpacho? Sarà per la paella? O magari per quel bicchierino di sangria che aiuta il buonumore? Stereotipi a parte, la Spagna ha ufficialmente strappato all'Italia il titolo di nazione più in salute del mondo. Lo conferma l'edizione 2019 del Bloomberg Healthiest Country Index, l'indice che ogni due anni analizza lo stato di salute, l'alimentazione, l'aspettativa di vita e il sistema sanitario di ...

Ambiente : in Italia solo il 43% dei fiumi è in buona Salute : In Italia solo il 43% dei 7.494 fiumi avrebbero raggiunto un ”buono stato ecologico” come richiesto dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), mentre il 41% è ben al di sotto dell’obiettivo di qualità e un 16% non è stato nemmeno classificato. Per i 347 laghi del nostro Paese, invece, la situazione è ancora più grave visto che appena il 20% è ”in regola” con la normativa europea. E ad essere a rischio è anche la ...

E' boom spesa italiani per 'Benessere e Salute' : 25 mld di euro in più entro 2025 : 'Benessere e salute' al primo posto nelle aree di spesa degli italiani. E lo saranno sempre di più in futuro, tanto che per essi si prevedono 25 miliardi di spesa in più entro il 2025 . E, secondo una ...

Salute : 24 milioni di malati cronici in Italia - costano 66 - 7 miliardi : Un Paese costretto a fare i conti con le malattie croniche. Patologie in crescita, che l’anno scorso hanno interessato quasi il 40% della popolazione del Belpaese: 24 milioni di Italiani, con 12,5 milioni affetti da multi-cronicità. Tra 10 anni, nel 2028, il numero di malati cronici salirà a 25 milioni, mentre i multi-cronici saranno 14 milioni. La patologia più frequente sarà l’ipertensione, con quasi 12 milioni di persone colpite ...

Salute - vaccino italiano apre nuova strada per combattere Hiv : Roma, 13 feb., askanews, - Un vaccino capace di ridurre drasticamente il serbatoio del virus latente nell'organismo consentendo così di controllare la malattia anche dopo aver sospeso le cure con ...

Salute : intervista al Dottor Militello - eletto miglior andrologo e urologo d’Italia : Roma, 11 febbraio 2019 – Nei mesi scorsi è stata stilata la classifica per l’anno 2018 del Mio Dottore Awards che elegge i migliori Dottori d’Italia. Il Mio Dottore Awards è un riconoscimento che mette in gara tutti gli specialisti d’Italia che vede poi, sulla valutazione dei pazienti e dei colleghi, la nomination di circa 10 specialisti [...]

Rugby – L’Italia in visita all’associazione Andrea Tudisco per il diritto alla Salute dei bambini : L’ItalRugby in visita alla ”Casa di Andrea” Il sostegno da sempre fa rima con la parola Rugby. La condivisione dei valori insiti nella palla ovale trova riscontro nelle attività di responsabilità sociale che la FIR costantemente promuove attraverso i propri tesserati, avvicinando il mondo del Rugby – e dello sport in generale – a tante realtà diverse da quella propriamente sportiva. Nella giornata di ieri una ...

Sono tornato in Italia in vacanza. E - sì - l’ho trovata in buona Salute (bagni a parte) : Sono appena rientrato da una meravigliosa vacanza di tre settimane in Italia. Roma, Costiera Amalfitana, Sicilia e Toscana. Quanto di meglio può offrire il nostro Paese, probabilmente. L’Italia è uno spettacolare coacervo di arte, cultura, storia, calore umano ed è incredibile notare quante differenti tipologie culturali, sociali ed umane si mescolino nello Stivale. Ma Sono tutte riflessioni abbastanza ovvie e scontate, che conoscete meglio di ...

Salute : oltre 200 mila gli italiani celiaci nel 2017 : Nel 2017 in Italia il numero di celiaci ha superato quota 200 mila (206.561), più colpite le donne (145.759 rispetto a 60.802 maschi). La regione italiana dove sono residenti più celiaci risulta essere la Lombardia (36.529), seguita da Lazio (21.063), Campania (19.673) ed Emilia Romagna (16.765) mentre quella che ne registra meno è la Valle d’Aosta (520), seguita dal Molise (943). Sono i dati raccolti dalla Relazione annuale del ministero della ...

Salute - in Italia primo impianto di angioplastica con robot : Roma, 1 feb., askanews, - Per la prima volta in Italia è stato eseguito un intervento di angioplastica con un robot. La coronaria di un paziente di 64 anni è stata disostruita con successo per via ...

Salute - Eurispes : 3 italiani su 10 spendono in gioco d’azzardo : Quasi 3 italiani su 10 partecipano a giochi con vincita in denaro, il 28,2% a fronte del 71,8% che dichiara di non farlo mai. In particolare, il 18,3% gioca solo dal vivo, il 2% solo online, il 7,9% in tutti e due i modi. Nel complesso, circa 1 italiano su 10 gioca online. Il Gratta e Vinci è il gioco più amato (dall’85%), seguito da Lotto e SuperEnalotto (77,4%), lotterie (62,4%), scommesse sportive (52,7%). Sono i dati contenuti nel ...