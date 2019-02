Salute | ecco 7 alimenti ricchi di ferro che piaceranno anche ai bambini

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Sappiamo quanto l’alimentazione sia la chiave per il benessere di tutti, grandi e piccini, ma ilmerita particolare attenzione. Ilaiuta a rafforzare il flusso sanguigno, il che significa che fornirà al meglio l’ossigeno essenziale a cellule e tessuti. Bassi livelli di, invece, possono renderci irritabili e stanchi e per quanto riguarda i, possono portare scarsi risultati a scuola.Il fabbisogno giornaliero divaria in base a vari fattori come il sesso, l’età e il buono stato didi un individuo. Idovrebbero assumere circa 9mg dial giorno, un valore che aumenta fino a 12mg in età adulta. La donna in età fertile necessita di ben 18mg al giorno diper reintegrare le perdite didurante il ciclo mestruale, mentre in gravidanza occorrono fino a 30mg di, una quantità che ritorna a 18mg durante l’allattamento e a 12mg ...

