Sala | il Nantes denuncia il Cardiff alla Fifa | le ultime

Pagamento Sala Cardiff – Il Nantes, club francese della Ligue 1, ha deciso di rivolgersi alla FIFA dopo che il Cardiff City non ha rispettato i termini previsti per la prima parte del pagamento del cartellino di Emiliano Sala. Per l'acquisto del giocatore, tragicamente scomparso a seguito di un incidente aereo, la società inglese avrebbe

La morte del povero Emiliano Sala ha causato una rottura totale tra Nantes e Cardiff in relazione al pagamento del suo cartellino Nuovo capitolo dell'affare legato all'acquisto da parte del Cardiff City di Emiliano Sala, il giocatore argentino morto in un incidente aereo lo scorso 21 gennaio. Il Nantes si è rivolto alla Fifa per avere dal club gallese la prima trance, 6 milioni, dei soldi per il trasferimento

Il contratto che l'attaccante ha firmato con il Cardiff non sarebbe valido, così il club gallese ha bloccato ogni transazione verso il Nantes La tragedia di Emiliano Sala continua a regalare colpi di scena, ma questa volta slegati dalla vicenda che ha ucciso l'attaccante argentino. Sotto i riflettori c'è al momento la transazione economica tra il Cardiff e il Nantes, società che avevano concluso il trasferimento in Galles

Multa Nantes Sala – La Ligue de Football Professionnel ha deciso di sanzionare il Nantes per l'utilizzo di dispositivi pirotecnici da parte dei suoi sostenitori, i quali hanno utilizzato dei fumogeni durante la sfida di Ligue 1 con il Saint Etienne per realizzare una Coreografia in omaggio a Emiliano Sala, attaccante argentino scomparso tragicamente a

Cardiff e Nantes hanno concordato di posticipare al 27 febbraio il termine per la prima rata dei 15 milioni di sterline relativi all'acquisto di Emiliano Sala, l'attaccante italo-argentino il cui aereo per Cardiff è scomparso sul canale della Manica il 21 gennaio scorso. Oggi, infatti, il Nantes avrebbe dovuto ricevere dal Cardiff il primo pagamento di

I Funerali di Emiliano Sala hanno avuto luogo a Progreso, nella città natale del calciatore che ha perso la vita nel canale della Manica I Funerali del calciatore argentino Emiliano Sala hanno avuto luogo nella sua città natale, a Progreso, Santa Fe, alla presenza dei rappresentanti del Cardiff City e del suo vecchio club il Nantes. Sala, 28 anni, è morto il 21 gennaio quando l'aereo privato monomotore che lo trasportava pilotato da David

Mehmet Dalman , presidente del Cardiff , ha promesso che il club di Premier League sarà "onorevole" nei confronti del Nantes per il pagamento della cifra del trasferimento di Emiliano Sala . Intorno a