Rugby Frascati Union 1949 | Girini | «L’Under 18 sconfitta a Paganica | ma a testa alta»

Rugby Frascati Union 1949 - a Spinoretico torneo femminile nazionale sotto gli occhi di Castrogiovanni : Roma – Il settore femminile del Rugby Frascati Union 1949 non smette di stupire. Grazie all’appoggio del comitato regionale e alla concomitanza della partita del Sei Nazioni maschile a Roma, domenica scorsa il sodalizio tuscolano è riuscito ad organizzare al centro sportivo di casa di Spinoretico un concentramento speciale che ha visto partecipare ben otto squadre nella categoria Under 14 e cinque nell’Under 16, molte delle quali ...

Rugby Frascati Union 1949 - settore femminile in festa : la Seniores vince due volte - bene U14 e U16 : Roma – Tre squadre su quattro del settore femminile del Rugby Frascati Union 1949 sono scese in campo nello scorso fine settimana. L’unica selezione “a riposo” è stata l’Under 18, anche se le ragazze si sono divise tra la prima squadra e l’Under 16 (da fuoriquota). Per ciò che concerne la formazione Seniores, è stata di scena a Montevirginio per la seconda tappa della Coppa Italia e ha avuto di fronte l’Orvietana (all’esordio stagionale) e ...