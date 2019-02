Roma | Raggi a Salvini | «Subito misure contro ultras e turisti incivili» Il ministro

Raggi : Roma condanna violenza - inaccettabile aggressione a 12enne : Roma – “inaccettabile quanto accaduto al ragazzino di 12 anni aggredito 3 volte in poche settimane nel quartiere Portuense. Ieri accolto qui con la famiglia in Campidoglio per manifestare loro tutta la nostra vicinanza e solidarieta’: Roma condanna la violenza. A breve tornera’ a scuola”. Lo scrive, in un tweet, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. La vicenda e’ quella di un dodicenne egiziano, studente di una ...

Roma - il sindaco Raggi scrive a Salvini : «Subito misure anti-barbari contro ultras e turisti incivili» : Norme specifiche per fermare tifosi violenti e turisti incivili. È quanto chiede la sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini sollecitando...

Virginia Raggi sugli alberi che cadono a Roma : "Piantati durante il Fascismo" : Virginia Raggi, a proposito degli alberi caduti a Roma, ricorda in un lungo post su Facebook che si tratta di alberi piantati "durante il regime fascista e ora sono giunti al termine della loro esistenza".La sindaca prospetta poi un "piano straordinario per l'abbattimento di tutti gli alberi malati e arrivati a fine vita a Roma". "Serve un piano straordinario per l'abbattimento di tutti gli alberi malati e arrivati a fine vita a Roma. Si tratta ...

Roma - raid punitivo in bar : Antonio Casamonica condannato a 7 anni - Raggi : 'Giustizia è fatta' : Il tribunale di Roma ha condannato a 7 anni di reclusione Antonio Casamonica in relazione all'aggressione in un bar della Romanina , un quartiere periferico della Capitale, avvenuto il primo aprile ...

Maltempo Roma - cade albero : Raggi fa visita in ospedale ai 2 feriti : La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, dopo il sopralluogo in viale Mazzini – strada dove oggi è caduto un grosso pino -, si è recata negli ospedali dove sono ricoverate le due persone rimaste ferite nel crollo dell’albero. L'articolo Maltempo Roma, cade albero: Raggi fa visita in ospedale ai 2 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : Raggi e De Vito lanciano consulta 2030-2050 : Roma – Promuovere una visione di Roma nei prossimi decenni. Creare e consolidare una rete di collaborazione fattiva tra istituzioni e tessuto sociale, culturale, economico e produttivo della citta’. Immaginare progetti concreti e condivisi per disegnare una Capitale sostenibile e innovativa Sono questi gli obiettivi principali di #FabbricaRoma 2030-2050, l’iniziativa lanciata dal Campidoglio per avviare un confronto con le ...

Maltempo Roma : “Necessarie opere di monitoraggio sui tronchi” : “Il Maltempo e le raffiche di vento che si sono abbattuti in questi giorni su Roma e sui municipi hanno messo a nudo tutta la fragilità degli alberi capitolini e, con essa, le inefficienze amministrative e istituzionali del Campidoglio grillino, che non ha svolto la necessaria opera di monitoraggio sui tronchi e questi sono ora i risultati. L’esempio lampante è quanto accaduto a Villa Borghese, dove sono stati davvero numerosi gli alberi ...

Maltempo Roma : 500 interventi della Polizia locale - in corso monitoraggio delle scuole : Sono stati circa 200 la scorsa notte gli interventi effettuati dalle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale a causa del forte vento: sommati a quelli della giornata di ieri arrivano ad oltre 500. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di aree sul territorio Romano, non solo per rami e alberi caduti o pericolanti ma anche per cadute di tegole, calcinacci, cornicioni, oltre a pali e paline semaforiche pericolanti e per i ...

Lazio - 'raggi' di polemica : proteste per la presenza della sindaca all'apertura della sede della Roma : Occhio al malocchio, ma anche al governo. A Formello sono convinti da tempo che dall'alto spingano la Roma in Champions. Adesso approfittano che la Raggi e Conte siano a modo loro usciti allo scoperto.

Roma - a fine turno autista Atac parcheggia l'autobus sotto casa. Raggi : "Sospeso" : Forse stanco, forse travolto da un bisogno impellente, o forse semplicemente pigro. Non si conosce il motivo che ha spinto un autista dell'Atac , a fine turno, a tornare a casa e a parcheggiare il ...

Lazio - Diaconale : 'Conte e Raggi all'inaugurazione della sede della Roma? Comportamento improvvido' : Non ci sta Arturo Diaconale. Il portavoce del presidente della Lazio, Claudio Lotito, e responsabile della comunicazione biancoceleste non usa mezzi termini per commentare la presenza del sindaco di ...

Roma - Totti 'inaugura' la nuova sede : 'È giusto chiamarla casa'. Presenti il premier Conte e la sindaca Raggi : Si è svolta a via Tolstoj l'inaugurazione della nuova sede della Roma dove saranno collocati tutti gli uffici del club tranne quello sportivo che resterà al Fulvio Bernardini di Trigoria . Oltre allo ...

Roma - poliziotti accerchiati e insultati a Tor Bella Monaca durante arresto. Raggi : “Solidarietà alle forze dell’ordine” : poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca, quartiere popolare di Roma spesso al centro di traffici di droga, in pieno giorno durante un intervento. Gli agenti, come si vede in un video circolato in rete, dopo aver bloccato un’auto, fanno scendere le due persone a bordo ma vengono immediatamente circondati e insultati da decine di residenti del quartiere. Alcuni giovani sembrano poi rivolgersi con fare minaccioso agli uomini delle Volanti, che ...

Stadio Roma - Raggi : 'Il progetto è fatto bene' : 'Il nuovo progetto dello Stadio della Roma è fatto bene. È un progetto che punta a portare a Roma 800 milioni di euro di investimenti privati e posti di lavoro'. Così il sindaco di Roma, Virginia ...