Roma | Pallotta ' Lo stadio I ritardi ci hanno riportato indietro di due-tre anni'

Pallotta : 'Non ho mai pensato di andarmene. La Roma è progetto a lungo termine' : 'Se guardo indietro a questi primi sei anni, alzo le mani e ammetto di aver commesso degli errori, ma penso che in alcune aree siamo riusciti anche a superare le aspettative. Non ho mai pensato di ...

Pallotta : «Non me ne vado - ora lo stadio per una Roma al top» : Sono nello sport da molto tempo e non ho mai sentito un atleta dire che è stato veramente motivato ??dagli insulti e dal livore dei propri tifosi. Non penso di essere frainteso. Parlo con molti ...

Pallotta : 'Non lascerò mai la Roma. Per ora siamo tra i top 20 - ma senza stadio...' : Mi piacerebbe vedere una grande squadra sul campo, competere per i trofei, davanti a dei tifosi entusiasti a Roma e in tutto il mondo e un management solido in tutte le aree'. Un domani lascerai il ...

Maurizio Sarri alla Roma?/ Rombola : profilo non ideale e Pallotta... - esclusiva - : Maurizio Sarri alla Roma? Intervista esclusiva a Antonio Rombola sul possibile arrivo del tecnico del Chelsea al club giallorosso, al posto di Di Francesco.

Pallotta - lettera all'Uefa : "Ma solo la Roma deve cedere il big per rispettare il FFP" : rispettare il Fair Play dell'Uefa o pagare 12 milioni di euro di multa e, sul mercato, fare ciò che si vuole. Oppure mettersi a posto coi giovani della Primavera senza dover cedere i big? E' questo il ...

Nuovo stadio Roma - Pallotta vicino all’acquisto dei terreni : terreni Nuovo stadio Roma – Si sta per compiere un passo importante in casa Roma, in direzione del tanto agognato stadio di proprietà. James Pallotta, presidente del club giallorosso, sta infatti per acquistare da “Eurnova” i terreni su cui poi verrà costruito l’impianto di Tor di Valle. Questo, quantomeno, è quello che filtra dall’incontro andato […] L'articolo Nuovo stadio Roma, Pallotta vicino all’acquisto dei terreni è stato ...

Roma - Pallotta : “Zaniolo e Pellegrini rappresentano il futuro del club” : “Ieri abbiamo giocato un’ottima partita, da squadra, anche se purtroppo il Porto è riuscito a segnare quel gol”. Sono le dichiarazioni di James Pallotta, presidente della Roma dopo l’importante successo in Champions League contro il Porto all’emittente radiofonica americana Sirius XM. “Non dimentichiamo che i nostri avversari venivano da una striscia di 26 risultati positivi e non perdevano da ...

Roma - Pallotta : "Zaniolo e Pellegrini saranno i nostri futuri leader" : La bella vittoria contro il Porto ha sancito, se ancora ce ne fosse bisogno, che Nicolò Zaniolo sarà il futuro della Roma . Lo ha confermato il presidente James Pallotta , parlando dagli Usa. "Zaniolo ...

Roma - Pallotta : 'Zaniolo e Pellegrini possono essere i leader del futuro' : In attesa di incontrare a Boston i nuovi vertici di Eurnova per l'acquisto dei terreni di Tor di Valle, James Pallotta si è goduto la vittoria con il Porto direttamente a casa sua, negli Stati Uniti. '...

Roma - Pallotta : 'Zaniolo e Pellegrini hanno la stoffa per diventare leader' : 'Zaniolo e Pellegrini sono ragazzi intelligenti, maturi ed equilibrati molto di più di quanto si immagini. Credo siano calciatori con la stoffa per diventare i futuri leader della Roma'. Così il ...

Serie A Roma - stadio : Eurnova da Pallotta per il passaggio di proprietà : Roma - Si terrà domani a Boston una riunione operativa per definire il contratto di cessione del progetto e dei terreni di Tor di Valle dal proponente, Eurnova , al presidente della Roma , James ...

Stadio Roma - c'è il closing. E Pallotta compra i terreni : Per domani - riporta il Corriere dello Sport - è prevista la riunione per le firme negli uffici dei rappresentanti legali di Pallotta.

Roma - un ex dirigente : 'Pallotta assente - Baldini è a Londra... Bisogna dare più potere a Totti!' : Ettore Viola , ex dirigente della Roma negli anni 80, dice la sua sul momento societario giallorosso a Centro Suono Sport : 'Il 7-1 contro la Fiorentina? Nella gestione Viola non è mai accaduto. Probabilmente avremmo portato tutta la squadra in ritiro spirituale a Montecatini. L'attuale società è lontana, assente. ...

Pallotta vuole Sarri alla Roma per il dopo Di Francesco : Di Francesco è segnato dopo il 7-1 a Firenze Conte all’Inter, Sarri alla Roma. Le grandi manovre del mercato estivo sono già cominciate complici l’ex ct della Nazionale che ha lasciato il Chelsea e l’ex allenatore del Napoli che è ormai da troppo tempo sulla graticola del Chelsea. Se Eusebio Di Francesco contro il Milan si giocherà la panchina dopo l’1-7 in Coppa Italia, non va tanto meglio a Maurizio Sarri dopo il 4-o ...