Roma | El Shaarawy al Nike Store di via del Corso I tifosi | ' Vincete il derby!'

Frosinone- Roma - le pagelle : El Shaarawy è decisivo - Nzonzi non va : dal nostro inviato FROSINONE Dzeko ringhia, Olsen due facce della farfalla, brivido Manolas. OLSEN 6 Una parata maldestra, una sfarfallata e il primo gol subito somiglia tanto a un'autorete. Non in ...

Roma - la rinascita di El Shaarawy : “sono esigente con me stesso - a Pellegrini ruberei 4 anni di carriera” : L’attaccante giallorosso ha parlato in vista dell’impegno di domani della Roma, che sfiderà in trasferta il Frosinone “La stagione della maturità? Non voglio dirlo, per scaramanzia, perché il calcio mi ha insegnato che un giorno sei un fenomeno e il giorno dopo sei in fondo al baratro. Nel calcio le cose cambiano molto in fretta. Oggi meno pressione rispetto al passato? Diciamo che io la pressione me la sono sempre messa ...