Risultati Premier League | Chelsea da impazzire contro il Tottenhem | ok Liverpool | United ...

Premier League - Risultati 27giornata : il Tottenham cade contro il Burnley : Nella 27giornata di Premier League il Tottenham perde l'occasione di restare agganciato alla coppia di testa. La squadra di Pochettino ha perso in casa del Burnley 2-1. L'allenatore degli Spurs, ...

Premier League : i Risultati della 26giornata : Liverpool - tris e vetta. Arsenal ok : Il Manchester City corre, il Liverpool risponde. Dopo la vittoria esterna della squadra di Guardiola contro l'Everton dello scorso giovedì, i Reds tornano immediatamente in vetta: tris rifilato al ...

Risultati Premier League - Pogba trascina lo United contro il Fulham : è un momento magico per i Red Devils : Risultati Premier League – Si è aperta con il botto la giornata di Premier League, il campionato inglese continua a regalare spettacolo soprattutto per le zone altissime della classifica con la lotta che riguarda la qualificazione in Champions League. momento sempre più importante per lo United che ha svoltato dopo l’esonero di Mourinho, altro successo in trasferta per i Red Devils, questa volta contro il Fulham di Ranieri. ...

Risultati Premier League - il Manchester City aggancia il Liverpool in vetta [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Risultati Premier League - il West Ham ferma il Liverpool : campionato apertissimo [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Risultati Premier League - Chelsea super : primi gol con la maglia Blues per Higuain [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

Premier League : i Risultati della 25giornata. Vince il Tottenham : Tottenham-NEWCASTLE 1-0 83' Son Tottenham , 3-4-2-1, : Lloris; Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Trippier, Winks, Sissoko, Eriksen; Lamela , 78' Rose, , Lucas Moura , 60' Llorente, ; Son , 89' Dier, .

Risultati Premier League - brutta sconfitta del Chelsea : solo un pareggio del Liverpool [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Premier League - i Risultati della 24giornata : gol e highlights. City ko - pari United : Martedì di Premier League indigesto per le due squadre di Manchester in una notte che potrebbe dire molto in chiave titolo. Il City di Guardiola cade 2-1 al St James' Park contro il Newcastle e ...

Risultati Premier League - tonfo City e rimonta United : omaggio da brividi ad Emiliano Sala [FOTO] : 1/28 AFP/LaPresse ...

Risultati Premier League - la classifica : brivido Liverpool - lo United non sbaglia più un colpo [FOTO] : 1/41 AFP/LaPresse ...

Premier League LIVE : formazioni ufficiali e Risultati della 23giornata in diretta : 15:07 19 gen Alle 18.30 Arsenal-Chelsea Si chiude in bellezza alle 18.30 con il big match della giornata: Arsenal-Chelsea, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno , anche in 4K HDR per i ...

Risultati Premier League - il Chelsea non sbaglia : il Liverpool si riscatta [FOTO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Premier League - i Risultati della 22giornata : BURNLEY-FULHAM Burnley , 4-4-2, : Heaton; Bardsley, Tarkowsky, Mee, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes. Fulham , 3-4-3, : Sergio Rico; Denis Odoi, Le Marchand, Tim Ream; C. ...