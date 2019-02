Risultati NBA del 27 febbraio | Denver batte Oklahoma | vincono anche Toronto e New York

Nba - Risultati : Jokic show - Denver stende Okc . New York ci ha preso gusto : Nikola Jokic schiaccia i Thunder con 36 punti, 9 rimbalzi e 10 assist facendo dei Denver Nuggets la seconda forza della Western Conference. La panchina dei Knicks , Mitchell Robinson il migliore con ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (27 febbraio) : Jokic trascina Denver - Toronto apre la crisi di Boston. Vincono i New York Knicks : Sono tre le partite disputate nella notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano sempre di più al secondo posto nella Western Conference e non mollano la scia dei Golden State Warriors. Denver ha superato in casa 121-112 gli Oklahoma City Thunder al termine di una partita che aveva visto i Nuggets chiudere avanti di tredici punti all’intervallo. Straordinaria prestazione di Nikola Jokic, che sfiora la ...

Risultati NBA – I Celtics di Irving ko - bene New York Knicks e Denver Nuggets : Sorridono New York Knicks e Toronto Raptors, Westbrook e gli Oklahoma City Thunder cedono ai Denver Nuggets Poche sfide di NBA nella notte italiana, ma lo spettacolo non manca mai e con la palla a spicchi americana non ci si annoia. I New York Knicks hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 108-103, trascinati alla vittoria dai 19 punti di Mudiay e dalla doppia doppia (17 punti e 14 rimbalzi) di Robinson. Nonostante il ko sono però ...

NBA - i Risultati della notte : Denver batte OKC - Jokic da MVP. Sorridono i Knicks : Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 121-112 "MVP, MVP, MVP". Nikola Jokic è in lunetta, mancano meno di due minuti alla sirena finale è il peggio è passato. Denver si tiene stretta una vittoria che ...

Nba - i Risultati : Lakers - altro disastro. Warriors tutto facile - Harden si ferma : Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 110-105 altro tracollo per i Lakers , 29-31, , che non approfittano della trasferta in casa Grizzlies , 24-38, per rimettersi in carreggiata nella corsa ai playoff.

Risultati NBA – Thompson trascina Golden State contro Charlotte - Lakers ko a Memphis : sorridono Houston e Phila : Golden State non lascia scampo a Charlotte e torna al successo dopo il ko con Houston, vittoriosa a sua volta su Atlanta. Niente da fare per i Lakers, sconfitti da Memphis Golden State torna alla vittoria, lo fa in maniera schiacciante sul parquet di Charlotte. Klay Thompson guida i compagni al successo, mettendo a referto ventisei punti, accompagnati anche da due rimbalzi e cinque assist. Buona la prestazione anche di DeMarcus Cousins, ...

NBA - Risultati della notte : Harden 'solo' 28 punti - vincono Rockets - Warriors e Bucks : Houston Rockets-Atlanta Hawks 119-111 "Sono felice che sia finita". Commenta così James Harden la fine a quota 32 della sua striscia di partite consecutive con almeno 30 punti segnati, la seconda più ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (26 febbraio) : Gallinari supera Doncic nella sfida più attesa - terza sconfitta consecutiva per gli Spurs : Tante emozioni nelle undici partite in programma in questa ricca notte NBA. Golden State e Milwaukee risolvono senza troppe difficoltà le pratiche Charlotte e Chicago confermandosi le formazioni più attrezzate. Philadelphia, Houston e Portland centrano vittorie importanti in ottica playoff, mentre Indiana cade a Detroit. Buone notizie da parte dei Clippers di Danilo Gallinari che tornano al successo contro Dallas. Prosegue invece il momento di ...

Risultati NBA del 25 febbraio : KO per Gallinari e Belinelli - successo per Orlando : Nottata sfortunata in Nba per i due italiani impegnati fuori casa nelle partite del 25 febbraio: i Clippers di Danilo Gallinari crollano a Denver contro i Nuggets, che infliggono ai californiani un margine di quasi 30 punti. Niente da fare anche per gli Spurs di Marco Belinelli che trovano i Knicks più preparati del solito a difendere il Madison Square Garden. Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 123-96 I Nuggets sono al momento irraggiungibili ...

Nba Risultati : New York spazza San Antonio - anche Belinelli non incide : New York-San Antonio 130-118 Un vero disastro. Gli Spurs si dimenticano di difendere al Madison Square Garden e subiscono ben 130 punti da una squadra in 'tanking mode', priva peraltro di diverse ...

Risultati NBA – Knicks superlativi contro San Antonio - Denver non lascia scampo ai Clippers : Raptors ko con Orlando : Poche gare nella notte NBA, che registra la sconfitta degli Spurs al cospetto dei Knicks e le affermazioni di Denver e Orlando contro Clippers e Raptors Calendario scarno ma non ricco di fascino nella notte NBA, che regala emozioni e spettacolo nei tre match disputati. Si parte con l’imperiosa vittoria di New York al cospetto di San Antonio, costretta ad inchinarsi allo strapotere dei propri avversari. I Knicks si impongono 130-118, ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (25 febbraio). Magic e Knicks sorprendono Raptors e Spurs - Nuggets d’autorità sui Clippers : Soltanto tre partite in questa notte di NBA, ma con in campo due delle franchigie di maggior spicco di questa stagione: Denver Nuggets e Toronto Raptors. Andiamo a vedere cos’è successo. Gli Orlando Magic viaggiano in Canada ed espugnano il parquet dei Toronto Raptors per 98-113. Dopo un primo tentativo di fuga nel primo quarto rintuzzato all’intervallo (53-50), i Magic scappano via nel terzo periodo e non si fanno più riprendere. ...