Rio Tinto | utile balza del 56% nel 2018 | dividendo straordinario

Tintoretto. Un ribelle a Venezia : trama e cast del documentaRio : Tintoretto. Un ribelle a Venezia: trama e cast del documentario. In occasione dei cinquecento anni dalla nascita del pittore Veneziano Jacopo Robusti (in arte Tintoretto), è stato realizzato il documentario Tintoretto. Un ribelle a Venezia. Film di genere documentaristico di 95 minuti, è prodotto da Sky Arte e distribuito da Nexo Digital. È stato scritto da Melania Gaia Mazzucco e diretto da Giuseppe Domingo Romano. Ha debuttato in ...