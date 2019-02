Rigopiano | morto Falco il cane eroe che salvò tre bambini | ' Lo abbiamo addormentato

Rigopiano - padre andrà a processo per aver portato i fiori dove è morto il figlio : area interdetta : La vicenda dell'hotel Rigopiano di Farinandola (Pescara), la struttura ricettiva distrutta da una valanga nel gennaio del 2017 continua a tenere banco, a più di due anni di distanza dal dramma. Come si ricorderà infatti, la tragedia costò la vita a 29 persone. Tra le vittime vi era anche un giovane di nome Stefano Feniello. La sua morte, in quella tragica circostanza, sconvolse la famiglia, che da allora non ha del tutto superato il terribile ...

Rigopiano - portò i fiori nella ‘zona rossa’ per ricordare figlio morto nella valanga : rifiuta di pagare multa - andrà a processo : Un decreto di “giudizio immediato” per la sua “opposizione al decreto penale di condanna”. Porta la data del 20 febbraio, e la firma del gip di Pescara Elio Bongrazio, il documento giudiziario ricevuto da Alessio Feniello, il papà di Stefano, una delle giovani vittime del disastro di Rigopiano. E così l’uomo, che a inizio gennaio era stato condannato al pagamento di una multa di 4550 euro per aver violato l’area interdetta dell’hotel travolto ...

Tragedia di Rigopiano : papà multato per aver portato fiori dove è morto il figlio : Alessio Feniello, papà di Stefano, giovane vittima della Tragedia dell'hotel Rigopiano, è stato condannato per aver portato dei fiori tra le macerie, su quella che ormai è la tomba del figlio: due mesi di carcere, poi commutati in una sanzione pecuniaria di 4.550 euro per aver violato, nel maggio scorso, i sigilli dell'area ancora sotto sequestro. L'uomo, in un lungo post sui social, ha raccontato l'assurda vicenda spiegando di non aver ...

