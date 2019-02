Revenge porn - proposta di legge M5S ‘copia’ (senza citarla) petizione di ‘Insieme in rete’ : La proposta del M5S ricalca il contenuto della petizione lanciata dalle associazioni 'Insieme in rete', 'Bossy', e 'Sentinelli', che hanno raccolto 100mila adesioni. Il percorso ha portato alla stesura di un'altra proposta di legge, che porta la firma di Laura Boldrini, e che verrà presentata a giorni. Ma gli esponenti pentastellati non hanno interpellato né la deputata di LeU né tantomeno gli attivisti.Continua a leggere

Cosa prevede la proposta del Movimento 5 stelle sul Revenge porn : (foto: PA Images via Getty Images) Rendere ufficialmente il revenge porn un reato e punire, anche col carcere, chi pubblica e diffonde in rete immagini o video con un contenuto sessuale esplicito senza il consenso degli interessati. È questa l’idea alla base dell’ultima proposta del Movimento 5 stelle al Senato. Il testo, presentato dalla senatrice Elvira Lucia Evangelista, è stato sottoscritto da quasi tutti i suoi colleghi e ...

Il M5s ha depositato una proposta di legge contro il Revenge porn : "Reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 927 ad euro 2.000 a chiunque pubblica attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati aventi un esplicito contenuto sessuale senza il consenso delle persone che ivi sono ritratte". Tre semplici articoli. Tre pagine per dire basta ad episodi come quelli che hanno colpito Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che si tolse la vita il 13 settembre 2016, dopo essersi rivolta ...

Contro il Revenge porn : voi non ci fate paura! Nove consigli per le ragazze ricattate : Abbiamo un problema. Si chiama Revenge Porn. Non è un reato ma potrebbe diventarlo (solo se i politici lo volessero). Si tratta di un fenomeno che coinvolge centinaia di ragazze e donne che scoprono di essere state tradite da persone alle quali avevano affidato foto, video, audio con riferimenti espliciti al sesso. Il punto è che il sexting (parlare-di/vivere la propria sessualità online) non è reato. Chi lo fa sappia che non deve vergognarsi di ...

Revenge porn - arriva una proposta di legge anche in Italia : Revenge porn (Dominic Lipinski/PA Wire) Condivisione non consensuale di materiale erotico. Prende corpo il reato all’interno del quale inquadrare lo scambio senza permesso di foto e video intimi su chat e social network e punire i responsabili. Wired ha raccontato, attraverso la denuncia dell’associazione Insieme in rete e dell’attivista Silvia Semenzin, di canali di Telegram dove migliaia di uomini, nascosti da nickname o esibendo foto e nomi ...