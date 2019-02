Reddito di cittadinanza e quota 100 | il Senato dà il via libera al decretone | ora passa

Reddito di cittadinanza - Matteo Renzi : “È atto di masochismo - state facendo paura agli italiani” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, attacca il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100: "È un atto di masochismo di fronte alla crisi economica che stiamo per vivere". E attacca il governo: "Voi non fate paura a noi, state facendo paura agli italiani. Cambiate strada prima che sia tardi", conclude il senatore del Pd.Continua a leggere

Così il governo ha fatto del Reddito di cittadinanza un bancomat senza controlli : Roma. Nel coacervo di paradossi che è il governo del cambiamento, sembra avere una sua coerenza anche questo: che i due istituti deputati a guidare la madre di tutte le riforme, il reddito di ...

Il Reddito di cittadinanza non è - solo - un problema di costi - ma di incentivi : In conclusione, il macchinoso congegno del RdC conferma l'impressione che i suoi ideatori proprio non capiscano il funzionamento di un'economia di mercato: questa si basa sugli incentivi e non sui ...

Reddito di cittadinanza : ok condivisione dati tra Inps - Ispettorato e Guardia di Finanza : Se per quota 100 il lavoro in Senato non ha prodotto sostanziali interventi correttivi su quanto predisposto con il cosiddetto “decretone”, rimandando tutto al passaggio dell’atto alla camera, per il Reddito di cittadinanza la situazione è opposta. Numerosi sono i correttivi che sono sopraggiunti dopo l’approvazione di alcuni emendamenti presentati a Palazzo Madama. Dalla stretta sugli stranieri extracomunitari, all’importo minimo di stipendio ...

Il Reddito di cittadinanza non è (solo) un problema di costi - ma di incentivi : Il testo dell’audizione di Giuseppe Pisauro, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, su reddito di cittadinanza (RdC) e pensioni contiene una ricchezza di informazioni che ne fanno una lettura fortemente consigliata per chiunque voglia capire come funziona il RdC. Mi limito ad alcune osse

Reddito di cittadinanza - Legge 104 e disabili : bonus di 1100 euro : Reddito di cittadinanza, Legge 104 e disabili: bonus di 1100 euro bonus con Reddito di cittadinanza per disabili Sono momenti concitati per l’attesissima introduzione del Reddito di cittadinanza. Allo studio del governo alcuni cambiamenti in merito alla modulazione della misura rispetto ad alcune criticità esposte dalle associazioni dei disabili. In generale, si pensa di incrementare l’importo dell’assegno per famiglie numerose e per i ...

Grillo 'Non basta parlare solo di Reddito di cittadinanza' : ... poiché vivranno sulla propria pelle il profondo e vero mutamento del mondo del lavoro alimentato dalla quarta rivoluzione industriale'-

Reddito di cittadinanza - stretta su furbetti del divorzio e stranieri : ok del Senato : L'aula del Senato ha approvato l'emendamento al decreto legge rdc e quota 100, che punta a escludere i furbetti dal Reddito di cittadinanza. Approvata anche la norma che obbliga gli stranieri...

Reddito di cittadinanza - come cambia con le modifiche approvate dal Senato : L'Aula del Senato ha approvato alcuni emendamenti al Reddito di cittadinanza, a poco più di una settimana dalla partenza della misura con la possibilità di inoltrare le richieste per accedere al sussidio. Ecco quali sono le principali modifiche approvate durante la discussione a Palazzo Madama.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - lo Stato non potrà spiare i singoli acquisti : addio "spese morali" : Crolla anche la balla delle "spese morali" per chi potrà godere del Reddito di cittadinanza. L'aula del Senato ha approvato l'emendamento proposto dallo stesso governo che accoglie le osservazioni del Garante della privacy a proposito del Reddito di cittadinanza e il controllo delle singole spese. C

UE boccia ancora il Governo : “Effetti negativi da quota 100 - flat tax e Reddito di cittadinanza” : Ogni anno Bruxelles pubblica delle ‘pagelle’ sull’andamento economico e sulle strategie di crescita di ogni Stato membro dell’Unione Europea. Si tratta dei country report e quello sull’Italia arriverà in Commissione per essere discusso il prossimo mercoledì. Alcune anticipazioni ne hanno però rivelato il contenuto in anteprima. Per l’Italia firmata dal Governo giallo-verde i voti sono piuttosto negativi.Continua a leggere

Reddito di Cittadinanza - lo Stato non potrà fare verifiche su singole spese : Secondo il combinato dell'articolo, il Ministero del Lavoro e quello dell'Economia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabiliranno "entro tre mesi" le modalità con cui "...

Reddito di cittadinanza : pagamento Inps da aprile - ecco la data ufficiale : Reddito di cittadinanza: pagamento Inps da aprile, ecco la data ufficiale Non ci sarà alcun ritardo sul fronte Reddito di cittadinanza. L’Inps, con un recente comunicato, ha tenuto a precisare che la procedura si sta svolgendo regolarmente nel rispetto delle tempistiche prefissate e anzi, in merito alla tabella di marcia originaria, l’iter sembra essere anche in anticipo. Nella stessa nota, inoltre, l’Istituto annuncia la data ufficiale ...

Tempi duri per i 'furbetti' del Reddito di cittadinanza - censimento in Sicilia : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Si annunciano Tempi duri per i 'furbetti' del Reddito di cittadinanza in Sicilia. Come apprende l'Adnkronos, il Comandante interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, il generale Carmine Lopez, ha disposto un censimento "delle posizioni di tutt