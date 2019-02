Reddito cittadinanza | Lanièce | non aiuterà il lavoro né le famiglie in difficoltà

Ok a Quota 100 e Reddito di cittadinanza - ma in Senato scoppia la “bagarre” : Il provvedimento ora passa alla Camera. Casellati contro la protesta di Forza Italia e Taverna (M5S): pessimo esempio che può legittimare i toni violenti dei cittadini

Conte : Reddito di cittadinanza rilancerà la crescita : Roma, 27 feb., askanews, - 'Le politiche di sostegno a favore dei consumi interni, come il reddito di cittadinanza, trovano profonda giustificazione sia per migliorare l'equità sociale che per ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza : il Senato vota le prime proposte di modifica : Il Senato ha espresso il parere favorevole sulle proposte di modifica riguardanti il Reddito di cittadinanza e altre misure in materia previdenziale contenute nel cosiddetto decretone, tra qui la ormai iconica Quota 100 . Come ormai noto, il testo del maxi decreto è approdato da alcuni giorni in aula al Senato, che oggi ha dunque dato voto favorevole ad alcuni degli emendamenti proposti, ed entro la prossima settimana passerà in esame alla ...

Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sul Reddito di cittadinanza e “quota 100” : Mercoledì mattina il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sul reddito di cittadinanza e “quota 100”, con 149 voti a favore e 110 contro. Ora il decreto legge dovrà essere approvato anche dalla Camera, dove Lega e Movimento

Reddito di cittadinanza e quota 100 - via libera del Senato tra le polemiche : Via libera del Senato al decretone su Reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera. «Molto, molto soddisfatto». Così il primo...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - via libera del Senato tra le polemiche : Via libera del Senato al decretone su Reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera. «Molto, molto soddisfatto». Così il primo...

Decretone - sì del Senato a Reddito di cittadinanza e quota 100 : L'Aula del Senato ha approvato il cosiddetto «Decretone» con le misure su reddito di cittadinanza e quota 100. I voti favorevoli sono stati 149, quelli contrari 110 e gli astenuti 4. Il provvedimento ...

diMartedì - Floris in barba a Di Maio : «Ecco come si può imbrogliare con il Reddito di cittadinanza» – Video : Giovanni Floris, diMartedì L’appello di Luigi Di Maio contro i “libretti d’istruzione” televisivi su come aggirare il reddito di cittadinanza è stato disatteso in men che non si dica. A contraddire per primo il vicepremier è stato Giovanni Floris, che ieri sera a diMartedì ha proposto un servizio proprio sulle modalità per aggirare i paletti fissati dalla misura governativa. Il giornalista ha anche citato ...

Ok a Quota 100 e Reddito di cittadinanza : Il provvedimento ora passa alla Camera. Casellati contro la protesta di Forza Italia e Taverna (M5S): pessimo esempio che può legittimare i toni violenti dei cittadini

Via libera del Senato al 'Decretone' su Reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100 : ... Fi,, al termine di un infervorato intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vice premier Luigi Di Maio, assente dall'aula, prima di entrare in politica, quella di steward ...

Via libera a Quota 100 e Reddito di cittadinanza tra le polemiche - al Senato scoppia la bagarre : Via libera del Senato al decretone su reddito di cittadinanza e Quota cento sulle pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera....

Deficit Italia - quota 100 - debito pubblico e Reddito di cittadinanza verso nuova bocciatura UE : ... sempre più in bilico e diviso su tante questioni, non solo non ha infatti intrapreso alcuno sforzo contro l'alta spesa pubblica che caratterizza in modo strutturale l'economia Italiana ma ha anche ...

Decretone Reddito cittadinanza e Pensioni : ok del Senato - si va alla Camera : (Foto Ansa) Via libera del Senato al Decretone su Reddito di cittadinanza e Pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento contenente le misure bandiera del Governo Legastellato, passa alla Camera per l’approvazione. Come si prevedeva, non è tutto filato liscio. Bagarre nell’Aula del Senato nel corso dell’intervento di Paola Taverna (M5S). Taverna, vicepresidente del Senato, ha più volte attaccato il Partito democratico, ...

Le foto dei gilet azzurri di Forza Italia contro il Reddito di cittadinanza : I senatori di Forza Italia indossano gilet azzurri per protestare contro il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 pensioni appena approvato dall'Aula di Palazzo Madama. Si infuria la Presidente Casellati, sempre di Forza Italia: "Vergognatevi, il folklore appartiene alle piazze, non al Senato".Continua a leggere