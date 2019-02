Real Madrid e Barcellona puntano la finale di Copa del Rey | il match su DAZN

Real Madrid-Barcellona - le formazioni ufficiali del Clasico : Real MADRID BARCELLONA, terza sfida di 4 – Una quattro giorni infuocata in Spagna. Due Clasicos nel giro di 96 ore che decideranno una buona fetta dell’ultima parte di stagione di Real Madrid e Barcellona. Si giocherà stasera il terzo scontro stagionale tra Real Madrid e Barcellona: dopo il 5-1 dello scorso novembre abbiamo assistito, […] L'articolo Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali del Clasico proviene da Serie A ...

In casa Inter si continua a studiare quella che potrebbe essere la prossima campagna acquisti. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro nelle varie Interviste rilasciate in queste settimane, sottolineando come si punterà esclusivamente a profili che siano abituati a vincere e che abbiano una certa esperienza Internazionale. Per quanto riguarda i giovani, infatti, il club sembra essere già vicino ad un accordo con il Cagliari ...

Quote Real Madrid-Barcellona - partita equilibrata : Si gioca una partita molto importante valida per la semifinale di Coppa de Re, in campo Real Madrid e Barcellona con l’obiettivo di conquistare la finale. In campionato lo svantaggio dei Blancos è di 9 punti ma nei precedenti di coppa il Real Madrid può vantare una striscia decisamente positiva contro i catalani: l’ultimo ko risale all’agosto del 2012, poi per i blancos sono arrivati cinque successi e due pareggi. Il Real ...

Juventus Marcelo – Lo sappiamo, la Juventus non è nuova a trasformare fantasie di mercato con Realtà. E' proprio per questo che la società bianconera ha messo gli occhi su uno dei terzini più forti al mondo: Marcelo. Il brasiliano sembra essere in rotta con il Real Madrid e, dopo tanti anni e tanti trofei […]

Situazione sempre più delicata tra il Real Madrid ed Isco, lo spagnolo si allontana sempre di più dai Blancos. Il calciatore infatti non è stato convocato per il 'Clasico' di questa sera nella semifinale di ritorno di Coppa del Re, Isco è tornato a disposizione dopo un infortunio alla schiena ma non prenderà comunque parte al match, è rottura con l'allenatore Santiago Solari. In caso di conferma dell'allenatore ...

L'ora dei verdetti è arrivata. Stasera (diretta esclusiva su DAZN) con inizio alle 21, Real Madrid e Barcellona saranno davanti al primo bivio della stagione e dovranno indirizzare a proprio vantaggio un giudizio inappellabile: dentro o fuori la Coppa del Re. La semifinale di ritorno, in programma al Bernabeu, altro non è che un 'Clasico' a tutti gli effetti, il terzo dei quattro stagionali (l'ultimo si disputerà sabato ...

Real Madrid Benzema – Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, in casa Real le cose non sono andate tanto bene. C'è chi però dice di aver tratto beneficio da questa trattativa. A dirlo, e non è stato il primo, è Karim Benzema che, in un'intervista rilasciata a France Football, ha puntualizzato il suo modo di vedere […]

Si gioca il ritorno della semifinale di Coppa del Re, in campo Real Madrid e Barcellona alla ricerca di un posto in finale, partita che non ha bisogno di presentazioni tra due big del calcio mondiale. Il primo atto si è concluso sul risultato di 1-1, leggero vantaggio dunque per i Blancos che potranno contare sulla spinta del proprio pubblico. Stagione molto importate però per i blaugrana che sono ad un passo dal titolo in Liga, il ...

MADRID - Il Real Madrid riceve il Barcellona per il ritorno delle semifinali di Coppa del Re . Dopo l'1-1 dell'andata al Camp Nou, blancos e blaugrana si giocano l'accesso in finale al Santiago ...

Real Madrid-Barcellona, le quote del Clasico che si giocherà in Coppa del Re, una semifinale di lusso per la competizione In campionato ha uno svantaggio di nove punti dal Barcellona, ma nei precedenti di Coppa il Real Madrid può vantare una striscia decisamente positiva contro i catalani. L'ultimo ko risale all'agosto del 2012, poi in sette sfide, tra SuperCoppa e Coppa del Re, per i blancos sono arrivati cinque successi e due ...

... da sempre seguita da tutto il mondo. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere, vogliamo farlo anche giocando bene. Abbiamo lavorato duramente per affrontare al meglio queste sfide così ...

Il terzo Clásico della stagione vale una finale, ed è il primo di due atti, perché sabato, sempre al Bernabeu, si giocherà di nuovo, stavolta in Liga. Dopo l'1-1 del Camp Nou domani sera Madrid e ...

Le ultime notizie che arrivano dall'Olanda potrebbero rivelarsi molto interessanti per i tifosi Juventini. Sembra infatti che Ricardo Schlieper, agente dell'argentino dell'Ajax Tagliafico, abbia confermato come il Real Madrid sia interessato al suo giocatore, anche se la società spagnola non avrebbe ancora formulato un'offerta precisa per accasarsi il terzino sinistro. Quest'ultimo ha due anni di contratto con l'Ajax, ma sembra sia già pronto ...

ROMA - Il calcio spagnolo deve ringraziare il Tribunale dell'UE : la decisione della Commissione europea che aveva qualificato come aiuto di stato il regime fiscale di quattro club di calcio ...