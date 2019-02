Raggi scrive a Salvini | Subito misure di sicurezza contro ultras e turisti

Roma - il sindaco Raggi scrive a Salvini : «Subito misure anti-barbari contro ultras e turisti incivili» : Norme specifiche per fermare tifosi violenti e turisti incivili. È quanto chiede la sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini sollecitando...

Sgombero CasaPound - Tria scrive a Raggi : Il palazzo di via Napoleone III occupato da CasaPound non è a rischio crollo, né presenta particolari problemi sotto il profilo igienico e per questo " non rientra tra le priorità sul fronte sgomberi".

Meghan scrive messaggi sulla frutta per incoRaggiare prostitute a uscire da giro. "Sei forte" : "Sei speciale", "Sei forte", "Sei coraggiosa". Sono alcune delle frase di incoraggiamento che Meghan Markle ha voluto scrivere su della frutta destinata alle prostitute di Bristol.La Duchessa di Sussex ha fatto visita ieri con il marito Henry ad una associazione, 'One25', che aiuta donne senza casa, tossicodipendenti o prostitute a cambiare vita e mentre aiutava gli operatori ad assemblare pacchi di cibo da distribuire alle ragazze in strada ha ...

