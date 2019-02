Quando il Samsung Galaxy S8 TIM si aggiornerà ad Android 9 Pie? I tempi ufficiali

optimaitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)La domanda che affligge i possessori di unS8 TIM in questi giorni è la seguente:arriverà a bordo sul proprio dispositivo visto che il firmware è sbarcato in Italia per alcuni modelli? L'operatore mobile non brilla spesso per velocità con la quale rende disponibili gli adeguamenti software ma, almeno sulla base delle ultime informazioni raccolte, possiamo dire che questa volta non dovrebbe esserci molto da attendere.L'operatore mobile, attraverso il suo canale social Twitter, ha risposto ad un utente che chiedeva, nello specifico, quali fossero iper il rilascio disuiS8 TIM. La risposta secca e ben precisa del vettore è stata quella in cui ha identificato l'arco temporale di una settimana, al massimo due, per la distribuzione effettiva su tutti i modelli interessatiIn questa settimana, con non poco ...

wordweb81 : Quando il #SamsungGalaxyS8 TIM si aggiornerà ad Android 9 Pie? I tempi ufficiali - OptiMagazine : Quando il #SamsungGalaxyS8TIM si aggiornerà ad #Android9Pie? I tempi ufficiali - wacoog_2 : @ddochimin95 deh! la Samsung ci ha invitato come ospiti ai loro eventi asiatici per il lancio del nuovo cellulare!… -