QS ranking | le università di Milano scalano la top ten mondiale

UNIVERSITA'. POLIMI - STATALE E BOCCONI TRA LE PRIME DIECI SECONDO QS rankingS : ... ; eccellenze del POLIMI sono anche Ingegneria elettronica, Informatica e Architettura; la BOCCONI è ottava in Business e Management , decima l'anno scorso, , sedicesima in Economia e diciottesima in ...

ranking QS : l’Università di Padova migliora in tutte le discipline scientifiche : Sono stati pubblicati mercoledì 26 febbraio gli esiti dei Ranking “by subject” (per aree scientifiche) elaborati da QS, una delle agenzie più accreditate, a livello internazionale, nell’ambito dei Ranking accademici. Rispetto all’edizione 2018, l’Università di Padova migliora il suo posizionamento internazionale in tutte e cinque le macro aree prese in esame: “Arts Humanities” dal 142° al 129° posto; “Engineering Technology” dal 128° al 98° ...

Qs ranking - le università italiane sono tra le migliori al mondo : La Bocconi è all’ottavo posto per i corsi di Business &Management (foto: Marka/UIG via Getty Images) Buone notizie: le università italiane sono tra le migliori al mondo. Nella classifica universitaria mondiale per disciplina di Qs Ranking, appena pubblicata, l’Italia è quarta per numeri di atenei eccellenti in Europa e settima nel mondo. Tra i criteri non c’è solo la formazione. Ben Sowter, responsabile ricerca e analisi di ...