Pupi Avanti | Vivo come se il mio ultimo giorno fosse un esame di maturità La morte

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Avati ha compiuto 80anni a novembre ma il suo compleanno artistico lo compirà con il film Il signor diavolo, la sua 50esima pellicola attesa nelle sale nel 2019. Il film è tratto dal suo omonimo romanzo in cui racconta una storia intensamente nera e dipinge il ritratto di una provincia non addomesticata, mai del tutto compresa. Il regista si racconta in un'intervista a Vanity Fair, partendo da un traumatico momento della sua infanzia:A 12 anni mi sveglio all'improvviso in una casetta a Rimini. È la notte del 10 agosto, e mio nonno è venuto a dire a mia madre che mio padre e mia nonna sono morti in un incidente stradale. L'irrompere del dolore più assoluto nella normalità del sonno fa sì che io ogni squillo di telefono lo consideri potenzialmente portatore di notizie drammatiche.Dai momenti più tragici dei lutti famigliari ...

