ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Se avete tra i 18 e i 45 anni e state decidendo dove andare inquest’estate c’è un posto che potrebbe fare al caso vostro. Tanto più che vidi trascorrere ildi. Si tratta deldi Biccari, in: un comune che conta meno di tremila abitanti situato in uno dei paradisi naturali della regione, la zona dei Monti Dauni, che cerca qualcuno disposto ad aiutarlo a valorizzare le bellezze del suo territorio e i suoi prodotti locali.L’iniziativa promossa dal Comune, dalla Cooperativa di Comunità e da Daunia Avventura sarà online dal primo marzo 2019 e si potrà presentare la propria candidatura sui siti www.coopbiccari.it e www.dauniavventura.com. In pratica, saranno selezionate due persone, di età compresa appunto tra i 18 e i 45 anni, a cui sarà offerto di trascorrere gratuitamente ildiin paese, in cambio di qualche ...

NicolaMorra63 : Bene 'Mercurio'. In #Puglia non c'è solo l'emergenza #Foggia, anche più a Sud la #Mafia si dà da fare. Ma la rispo… - FQMagazineit : Puglia, c’è un borgo che offre un mese di vacanza gratis ad agosto a chi lo promuove sui social - ErosMGHope : @GBGuerri @il Noi compriamo le Harley, loro fanno carte false per la Ducati; noi andiamo a Miami, loro fanno carte… -