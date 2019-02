Psa | un 2018 da favola Opel guadagna e Peugeot va alla conquista degli Usa

Gruppo Psa - Un 2018 in forte crescita e Opel torna all'utile : Il Gruppo PSA è riuscito laddove la General Motors ha fallito per 17 anni: far chiudere un bilancio annuale in utile alla Opel. La Casa di Ruesselsheim, di proprietà dei francesi da poco meno di 19 mesi, ha infatti registrato nel 2018 un utile operativo ricorrente (ossia depurato da voci straordinarie o atipiche) di 859 milioni di euro, a fronte della perdita di 179 milioni registrata nei soli cinque mesi di consolidamento del 2017.Una ...

2018 record per il costruttore francese Psa : volano utili e ricavi : Psa propone un dividendo di 0,78 euro per azione e alza la politica dei dividendi con unn payout al 28% in 2019-2021.

Psa - le vendite globali 2018 salgono a 3.878.000. Al 17% la quota in UE - bene i commerciali : PARIGI - La Core Model Strategy varata da PSA sotto la guida di Carlos Tavares sta dando ottimi frutti. I dati relativi alle vendite dei diversi marchi - Peugeot, Citroen, DS e Opel - nel 2018 hanno...