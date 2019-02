Proteggitalia | per il maltempo subito 3 1 miliardi per 16 Regioni e Province autonome

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Oggi presso la Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e del Ministro per il Sud Barbara Lezzi, è stato presentato il Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio “”. Il piano “” prevede uno stanziamento totale di 10,853di euro per il triennio 2019-2021 per l’emergenza, la prevenzione e la manutenzione dell’intero territorio nazionale.Per ciò che concerne le misure atte a fronteggiare l’emergenzadei mesi ottobre e novembre 2018, il Governo ha già stanziato 3,1di euro per progetti che coinvolgono 16e ledi Trento e di Bolzano, per le quali è stato decretato lo stato di emergenza.Dei 3,1circa 2,6 sono stati già ...

