Pronostico Huesca vs Siviglia | La Liga 02-03-2019 e Analisi

(Di giovedì 28 febbraio 2019) La, 26^ giornata,di, sabato 2 marzo. Consigli per la tua scommessa vincente.della partita, in programma sabato 2 marzo. Ancora uno scontro diretto per l’di Francisco Rodriguez, reduce dall’importante pareggio sul campo dell’Espanyol. Allo stadio ”El Alcoraz” arriva il, scavalcato in classifica dal Getafe di 2 punti. All’andata ilsi impose nella ripresa per 2-1 grazie alla doppietta di Pablo Sarabia.Come arrivano?Un gol di Xabier Etxeita al minuto 47 ha permesso all’di pareggiare 1-1 sul campo dell’Espanyol, dopo la rete realizzata da Granero. Un punto importante per la formazione aragonese, ultima a 19 punti e ancora matematicamente in corsa per una clamorosa salvezza (il quartultimo posto dista di ...

