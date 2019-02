Primarie Pd | Martina ' Segreteria unitaria' No di Giachetti E scoppia il caso

A una settimana dalle Primarie - deflagra lo scontro tra Zingaretti e Martina : A una settimana dall'appuntamento ai gazebo, è scontro tra i candidati alla guida del Partito democratico. A infiammare il dibattito ci pensa Nicola Zingaretti che, intervistato a Sky Tg24, risponde a una domanda sulla possibile alleanza tra i candidati Roberto Giachetti e Maurizio Martina per fermarne la corsa. "Non so se sono alleati contro di me, penso di no", ha esordito, conciliante, Zingaretti. Salvo poi affondare il colpo: "Sono ...

Primarie Pd - i candidati in tv su Rai Tre ma confronto non c’è : Martina - Zingaretti e Giachetti intervistati separatamente : “Quindi i candidati segretario del Pd erano tutti nello stesso studio televisivo ma non si è fatto il confronto perché uno non ha accettato?”. Il quesito posto su Twitter da Debora Serracchiani è lecito: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti sono apparsi davanti alle telecamere di In mezz’ora in più, su Rai Tre, ma sono stati intervistati separatamente. “Io sono Giachettiano e assolutamente fedele al progetto ...

Primarie Pd - Padoan : 'Zingaretti - Martina o Giachetti? Io voto Zaniolo' : Tra questo il deputato ed ex ministro dell'economia Pier Carlo Padoan . Interrogato durante la trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, ha detto: 'Ho già fatto la mia scelta, ma non credo ...

Primarie Pd : Maurizio Martina lunedì a Piacenza : L'azione di governo e le parole d'ordine della politica guardano al presente lasciando il futuro nelle mani del destino. Il nostro partito è un partito progressista; non rappresenta solamente l'...

Primarie PD : Maurizio Martina pronto a sfiduciare Matteo Salvini : Per il PD è giunto il momento di fare chiarezza ma non si perde l’occasione per parlare anche del governo attuale, Martina sferra l’attacco a Salvini “È arrivato il momento di una mozione di sfiducia verso un ministro che ha violato la legge nello svolgere il proprio lavoro”. Maurizio Martina lancia così la “sfida” al ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito alla vicenda della nave Diciotti, nel giorno in cui si ...

Primarie Pd - gara a tre. Martina e Giachetti inseguono Zingaretti : Nella corsa alla segreteria del Pd è gara a tre, con Maurizio Martina e Roberto Giachetti costretti a inseguire Nicola Zingaretti , quest'ultimo ha raccolto il 47,38% dei consensi espressi, 88.918 ...

Pd : Zingaretti - Martina e Giachetti candidati ufficiali alle Primarie - Sul tavolo i 'nemici' Salvini e M5s : "Il mio Pd si batte per l'abrogazione della legge Bossi-Fini che ha creato migliaia di irregolari e il decreto Salvini che sta facendo altrettanto", entra subito nel vivo Maurizio Martina, durante la ...

Pd - Zingaretti - Martina e Giachetti candidati alle Primarie. Il governatore del Lazio : 'Riconquistare nostri elettori che hanno votato M5S' : Nicola Zingaretti , Maurizio Martina e Roberto Giachetti sono ufficialmente i tre candidati che parteciperanno alle primarie del Pd il 3 marzo prossimo. A dare l'annuncio è stato Gianni Dal Moro , ...

Pd - Zingaretti - Martina e Giachetti candidati alle Primarie| Sul tavolo i "nemici" Salvini e M5s : I tre candidati che parteciperanno al voto del 3 marzo mettono subito le cose in chiaro per la loro campagna: abrogazione della legge Bossi-Fini e nessun accordo con il Cinquestelle

Convenzione Nazionale Pd - parte la corsa verso le Primarie per Zingaretti - Martina e Giachetti : Delrio: "Il governo è nemico del lavoro, perso 70mila posti" "La povertà non si batte con i centri per l'impiego, questo governo ha un problema: è nemico del lavoro, non sta facendo una politica per ...

Primarie Pd - partita la corsa a tre fra Zingaretti - Martina e Giachetti : A Roma la Convenzione nazionale del partito ufficializza la sfida alle Primarie del 3 marzo. 'Unità e opposizione al governo e ai populisti', le parole chiave dei tre candidati. Sullo sfondo già il ...

Pd - gli esiti delle Primarie nei circoli : i tre candidati alla segreteria sono Zingaretti - Martina e Giachetti. Ecco i dati : sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti i tre candidati che parteciperanno alle primarie del Pd il 3 marzo. Lo ha annunciato Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Congresso del Pd alla Convenzione nazionale del partito in corso a Roma. Dal Moro ha inoltre riferito l’esito delle votazioni degli iscritti nei circoli: Zingaretti è il candidato più votato con 88.918 voti, pari al 47,38%. Martina ha ricevuto 67.749 voti ...

Pd : Zingaretti - Martina e Giachetti ufficialmente candidati a Primarie : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Congresso Pd - alle Primarie del 3 marzo si sfideranno Zingaretti - Martina e Giachetti : Zingaretti è stato il candidato più votato dagli iscritti al Pd nei circoli. Segue Maurizio Martina, segretario uscente, che ha ricevuto 67.749 voti pari al 36,10% dei voti; e poi Roberto Giachetti, che ha ottenuto 20.887 voti pari all' 11,13% degli iscritti. Esclusi ufficialmente dalla corsa Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino.Continua a leggere