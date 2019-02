Politiche per la crescita spiegate agli artigiani

Sviluppo sostenibile - Conte : "Agenda contiene densi spunti per decisioni Politiche" : Così il presidente della Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all'evento 'La politica italiana e l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile'. Fonte: Camera Web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vibo verso le amministrative - Stefano Luciano traccia la rotta : "Ci confrontiamo con le altre forze Politiche per ridurre le distanze di ... : Facendo partire dalla politica le soluzioni. 'Dobbiamo pensare alle cose che bisogna fare per Vibo. E lavorando su questo noi ci confrontiamo con le altre forze politiche per ridurre le distanze di ...

L’autodromo di Imola come il Ranch di Valentino Rossi : nuove limitazioni sul rumore per questioni Politiche : L’autodromo di Imola nel caos: la politica vuole imporre nuove limitazioni sul rumore mettendo a rischio il futuro del circuito per le gare internazionali L’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rischia grosso a causa di questioni ‘politiche’. Tempo fa abbiamo assistito ad una fastidiosa guerra giudiziaria tra Valentino Rossi e i suoi ‘vicini di casa’: a Tavullia infatti diversi abitanti hanno puntato ...

[Il retroscena] Nuove elezioni Politiche a settembre : ecco perché Mattarella non si opporrebbe : "Secondo i miei calcoli " ha spiegato il noto economista Carlo Cottarelli - più di un terzo del rallentamento dell'economia italiana è dovuta a cause interne come lo spread, gli annunci sbagliati e l'...

Borghi : "Se l'Europa continuasse con Politiche dannose per l'Italia - suggerirei di uscirne" : Il voto europeo del 26 maggio rappresenta la "nostra ultima speranza per cambiare l'Unione europea: se non si riuscisse a cambiare nulla e l'Europa continuasse con politiche dannose per l'Italia, io, personalmente, suggerirei di uscirne". È quanto ha affermato il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, contattato telefonicamente. "Ovviamente non è così facile uscire come dirlo, e lo abbiamo visto ...

Conte : “Attacchi Ue contro l’Italia fatti da vecchie famiglie Politiche. Per loro è il canto del cigno” : “Per colpirmi hanno usato falsità. Si trascura il consenso interno altissimo che la mia maggioranza ha e altri Paesi no”. Difende il governo e l’Italia dagli attacchi ricevuti in sede europea il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in due colloqui con Corriere della Sera e Repubblica, parla dello scontro di martedì al Parlamento europeo. Lì Guy Verhofstadt, capogruppo dei Liberali dell’Alde, lo ha accusato di ...

HIT Show : la fiera vicentina è diventata la piattaforma di lancio per la diffusione delle armi e le Politiche che la incentivano : Questa operazione ideologica e politica è favorita dalle amministrazioni locali che sono i maggiori azionisti di Italian Exhibition Group , IEG, , la società per azioni che insieme a Anpam, ...

Il Garante per la protezione dei dati personali dice che Facebook ha usato in modo illegittimo dati raccolti prima delle elezioni Politiche italiane : Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che un servizio di Facebook attivo durante le elezioni politiche del marzo 2018 ha messo in atto un trattamento illegittimo dei dati personali di alcuni utenti. Si tratta del servizio

Meleo : vogliamo attuare Politiche per diminuire uso automobili private : Roma – Linda Meleo, assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, e’ intervenuta a Radio Cusano Campus, nella trasmissione ‘Cosa succede in citta” condotta da Emanuela Valente. Sulla mobilita’ in relazione allo stadio della Roma. “Al di la’ del progetto stadio, quello che stiamo facendo su Roma e’ mettere in atto tutte le politiche e tutti i progetti per ridurre l’uso dell’auto ...

Interventi di Politiche attive del lavoro per gli ex dipendenti industrie sarde : Via libera dalla Giunta, su proposta dell'assessorato del lavoro, al piano di politiche attive del lavoro in favore degli ex dipendenti delle imprese Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana ...

Con Savona alla Consob - si apre la partita per la successione alle Politiche Comunitarie : Sarebbe una 'promozione' di un esponente di governo che, da tempo, manifesta più di un malumore sulla politica economica del M5S e della Lega.

Vi spiego perché è colpa - anche - delle Politiche europee l'economia fiacca nell'Ue e in Italia : In particolare, la Germania si sta ora rendendo conto che un surplus di bilancio pubblico di '60 miliardi o 1,8% del Pil è un freno all'economia , sua e di quella dei paesi vicini, , e sta ...

La lite tra l'esperto e la giovane precaria : 'Scienze Politiche? Laurea che non serve a nulla'. : Lo scontro tra l'imprenditore ed esperto di economia Alberto Forchielli e Francesca Sardella, giovane disoccupata che sul suo curriculum vanta due...

Il M5s vuole il voto elettronico per le prossime Politiche : Il Movimento 5 stelle accelera sul voto onine alle prossime elezioni: l'idea per ora è quella di affidarsi a seggi elettronici in strutture pubbliche controllate dall'autorità. Ovvero di ricalcare alle Politiche il modello del referendum in Lombardia organizzato dall'allora governatore Maroni. Il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Brescia, nei giorni scorsi ha incontrato la società che gestì il ...